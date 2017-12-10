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Dünya

Endonezya’da binlerce gösterici Kudüs kararını protesto için sokaklarda

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Endonezya’nın başkenti Jakarta’da binlerce gösterici ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği dışında toplandı

10 Aralık 2017 18:08

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Aralık (DHA) – Endonezya’nın başkenti Jakarta’da binlerce gösterici ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto etmek için ABD Büyükelçiliği dışında toplandı.
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkenin liderleri de Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararını uluslararası toplumdaki birçok lider gibi kınadı.
İsrail Kudüs’ü başkenti olarak kabul ederken, Filistin ise Doğu Kudüs’ün ileride kuracakları bağımsız devletin başkenti olmasını istiyor, fakat Trump’ın bu kararı bu hayale engel olabilecek nitelikte.
Gulf News’de yer alan habere göre Endonezya’daki ABD kararına karşı yapılan gösteriyi düzenleyenlerden İslami muhalefet partisi Refah ve Adalet Partisi lideri Sohibul Iman  Filistin’in 1945 yılında Endonezya’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak “Endonezya İslam Ülkeleri İşbirliği Konferansı (OIC) üye devletlerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ve uluslararası toplumun daha belirleyici ve net politik ve diplomatik eyleme geçmesi ve Filistinlileri İsrail işgalinden kurtarması gerekiyor” diye konuştu. Iman Endonezya’nın dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak Filistin’in bağımsızlığında ve Kudüs’ün yönetiminde en büyük sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve bu bağlamda OIC’de konuya ilişkin görüşmelerde önemli rol almayı umduklarını söyledi. (Fotoğraflı)

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