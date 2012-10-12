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Yaşam

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssü yakınında tsunami tehdidine ilişkin 'çok küçük bir ihtimalin' bulunduğunu açıkladı

12 Ekim 2012 13:01

Endonezya'nın doğusunda şiddetli bir deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Dobo on Aru adasının 108 kilometre kuzeyi olan depremin anlık büyüklüğünü 6,7 olarak açıkladı.

Merkez, depremin 24 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtirken, Endonezya meteoroloji ve jeofizik ajansı, depremden sonra tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Öte yandan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin merkez üssü yakınında tsunami tehdidine ilişkin ''çok küçük bir ihtimalin'' bulunduğunu açıkladı.

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