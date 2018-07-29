Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem; 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Endonezya’daki popüler turizm merkezlerinden biri olan Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pazar yerel saatle sabah 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 14 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin (USGS) depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Endonezya’nın ana adası Mataram’a 128.75 kilometre mesafede meydana gelen depremin, yerel saatle 06:47'de, yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Bali'nin 40 kilometre doğusunda bulunan adada 60'dan fazla artçı deprem de yaşandı. Bunların en büyüğü 5.7 şiddetinde oldu.

Endonezya Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, en az 40 kişi yaralandığını ve onlarca evin hasar gördüğünü belirterek "Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz çünkü henüz tüm verileri toplamadık" dedi.