Endonezya'da 141 erkeğe 'eşcinsel seks partisi' suçlamasıyla gözaltı

Endonezya polisi başkent Cakarta'daki bir saunaya dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği baskın ile "eşcinsel seks partisi" düzenlediği iddia edilen 141 erkeği gözaltına aldı.

Emniyet yetkilileri, bir İngiliz ve bir Singapurlunun da dahil olduğu zanlıların seks partisine katılmak için 14 dolar para ödediğini açıkladı.

Endonezya'daki küçük LGBT topluluklarına yönelik baskılar son dönemde artış gösterdi.

Aşırı muhafazakar Açe bölgesi dışında eşcinsellik yasadışı olmasa da Cakarta Polis Sözcüsü Raden Argo Yuwono, gözaltına alınan kişilerin ülkedeki pornografi karşıtı sert yasaları çiğneme suçundan cezalandırılabileceğini söyledi.

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Yuwono, "Olay yerinde striptiz ve mastürbasyon yapan eşcinseller vardı" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki muğlak yasalar nedeniyle striptiz yapmak da pornografi olarak değerlendirilebiliyor.

Geçen hafta da Açe bölgesinde iki erkek, cinsel ilişkiye girdikleri için değnekle dövülme cezasına çarptırılmıştı.