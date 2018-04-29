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BBC Türkçe

Endonezya'da 141 erkeğe 'eşcinsel seks partisi' suçlamasıyla gözaltı

Endonezya'da bir saunaya düzenlenen operasyon sonucu 141 erkeğin gözaltına alınması, ülkedeki eşcinsellere yönelik artan baskıların son örneği olarak görülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Endonezya polisi başkent Cakarta'daki bir saunaya dün gece geç saatlerde gerçekleştirdiği baskın ile "eşcinsel seks partisi" düzenlediği iddia edilen 141 erkeği gözaltına aldı.

Emniyet yetkilileri, bir İngiliz ve bir Singapurlunun da dahil olduğu zanlıların seks partisine katılmak için 14 dolar para ödediğini açıkladı.

Endonezya'daki küçük LGBT topluluklarına yönelik baskılar son dönemde artış gösterdi.

Aşırı muhafazakar Açe bölgesi dışında eşcinsellik yasadışı olmasa da Cakarta Polis Sözcüsü Raden Argo Yuwono, gözaltına alınan kişilerin ülkedeki pornografi karşıtı sert yasaları çiğneme suçundan cezalandırılabileceğini söyledi.

BBC Endonezce Servisi'ne konuşan Yuwono, "Olay yerinde striptiz ve mastürbasyon yapan eşcinseller vardı" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki muğlak yasalar nedeniyle striptiz yapmak da pornografi olarak değerlendirilebiliyor.

Geçen hafta da Açe bölgesinde iki erkek, cinsel ilişkiye girdikleri için değnekle dövülme cezasına çarptırılmıştı.

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