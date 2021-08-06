Endonezya, UNESCO'nun uyarılarına rağmen, 'Jurassic Park' projesinin yolda olduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) olumsuz çevresel etkiye sahip olabileceğine yönelik uyarılarına rağmen, Endonezya'nın çevre bakanlığı tarafından, Jurassic Park'a benzetilen turizm projesinin inşaatının devam edeceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Endonezya'nın Komodo Ulusal Parkı'nda turizm projesi olarak geçen yıl başlatılan çalışmalar, yerel ekonomiye yönelik tehditler ve parkla aynı ismi taşıyan Komodo ejderinin kırılgan yaşam alanına dair endişelere yol açtı.

Geçen ay UNESCO'dan yetkililer, Dünya Mirası Komitesi konferansında, projenin yasadışı balıkçılık endişelerini artırdığını ve Komodo ejderinin doğal ortamına yönelik potansiyel risk taşıdığını söyledi.

Hükümetin verilerine göre yaklaşık 3 bin 100 Komodo ejderine ev sahiplik yapan Endonezya'nın çevre bakanlığından yetkili, "Bu proje devam edecek. Hiçbir olumsuz etkisinin olmadığı kanıtlandı" dedi.

UNESCO yetkilileri, geçen ayki toplantılarda Endonezya hükümetinden güncel bir değerlendirme talep ettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

Sivil toplum kuruluşu Endonezya Çevre Forumu'ndan (WALHI) Rima Melani Bilaut, projenin yerel popülasyonu etkileyebileceğini ve ejderhaları rahatsız edebileceğini ifade etti.

Geçen yıl, sosyal medya kullanıcıları, büyük bir aracın önünde duran ejderhanın fotoğraflarının internette paylaşılmasının ardından, projeyi "Jurassic Park" film afişine benzetmişti.