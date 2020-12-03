Endonezya, seks oyuncaklarını yakıyor!

Endonezya'da yetkililer, ülkede kullanılması yasak olan yüzlerce seks oyuncağını yaktı.

Vice'ın aktardığına göre oyuncaklar ülkede yasaklı olsa da, vatandaşlar ürünleri yurtdışından sipariş ediyor. Yetkililer kargoları ararken buldukları seks oyuncaklarını yok ettiklerini ifade etti.

Son olarak Bandung'da toplam 442 seks oyuncağının yok edildiği belirtildi.

Endonezya basınına konuşan gümrük yetkilisi Dwiyono Widodo, pandemi döneminde ülkede seks oyuncaklarına olan talebin arttığını ifade etti. Widodo, yapılan basın toplantısında el konulan oyuncakları sergiledi.

Oyuncakların çoğunlukla Çin'den ithal edildiğini söyledi.