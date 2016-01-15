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Dünya

Endonezya saldırısını IŞİD üstlendi

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti

15 Ocak 2016 09:27

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Türkiye büyükelçiliği yakınlarında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre şehri sarsan patlamalar Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Birleşmiş Milletler'e ait ofislerin yakınındaki Sarinah Alışveriş Merkezi civarında gerçekleşti. Olay yeri yakınlarında hala silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Caddeleri kordon altına alan polis yetkilileri, başka patlamalar olabileceği kaygısıyla insanlara dışarı çıkmama uyarısında bulunduklarını söyledi. Görgü tanıkları en az 6 büyük patlama sesi duyduklarını ifade etti.

Polis ekipleri, patlamalardan en az birisinin intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini, 14 silahlı militanın da çatışmaya girdiğini bildirdi. Olay yerinde bulunan bazı görgü tanıkları, bir kafeteryada 3 teröristin üzerlerindeki bombaları patlattığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Polis Sözcüsü Anton Çarliyan kısa süre önce IŞİD'ten tehdit aldıklarını, bu sebeple saldırıların arkasında IŞİD militanlarının olabileceğini söyledi.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu barındıran ve geçmişte radikal dincilerin saldırılarına hedef olan Endonezya, terör tehdidine karşı üst düzey alarm durumunda bulunuyordu.

 

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