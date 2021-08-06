Endonezya ordusu, "bakire olmadığı" beyan edilen kadınların orduya alınmamalarına yönelik uygulamanın sona erdiğini duyurdu

Genelkurmay Başkanı General Andika Perkasa, Endonezya genelindeki komutanlarla yaptığı telekonferansta, onlarca yıldır yürürlükte olan, "bakire olmadığı" beyan edilen kadınların işe alınmamasına yönelik uygulamanın sona erdiğini ve kadınların erkeklerle aynı koşullarda orduya alınacağını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre; insan hakları örgütleri, Endonezya ordusunun, kadın askerlere yönelik ayrımcılığı besleyen ve uzun süredir eleştirilen "bekaret testine" son verme kararını memnuniyetle karşıladı.

General Perkasa, Endonezya ordusunun resmi YouTube hesabına yüklenen videoda, askerlerin ordunun eğitim sürecini takip etme yeteneklerine göre seçileceğini belirtti.

Bazı durumlarda subayların nişanlılarına da uygulanan vajinal test için Perkasa, "Bu amaç dışı muayene, artık yapılmayacak. Erkek askerlere yaptığımız muayenenin aynısını kadın askerlere de yapmalıyız" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Perkasa'nın konferansta belirttiği değişikliklerin, Endonezya ordusunun kadın askerler için yıllardır uyguladığı bilimsel olmayan ve ayrımcılığı teşvik eden "bekaret testi"ne atıfta bulunduğunu söyledi.

23 yıl önce asker olmak için mülakatlara giren Anindi, diğer testlerden yüksek puanlar almasına rağmen vajinal testten sonra reddedilmenin verdiği yıkımı anlattı: "Rızam olmadan taciz edilmek istemedim. Bakire olmadığımın öğrenilmesinden korktuğum için değil, prosedürden rahatsız olduğum için hemşireyi durdurdum. Bu travma, kadın askerlerin orduya girmesinin bedeli"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bekaret testinin bilimsel olmadığını ve kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal refahına zarar verdiği gerekçesiyle, insan hakları ihlali olduğunu belirtti.

DSÖ 2018 yılında, Bekaret Testinin Ortadan Kaldırılması başlıklı raporunda, "Muayenenin hiçbir bilimsel değeri veya klinik belirtisi yoktur. 'Kızlık zarının' görünümü güvenilir bir cinsel ilişki belirtisi değildir ve vajinal ilişki öyküsünü kanıtlayabilecek bilinen bir muayene yoktur" ifadelerine yer verdi.