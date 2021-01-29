Endonezya'nın şeriatla yönetilen bölgesinde iki erkek, ilişki yaşadıkları için onlarca insanın önünde sopa cezası aldı!

Endonezya'da iki eşcinsel erkeğin evine polis baskını yapıldı. Polisin evinden aldığı iki erkek, 77 defa sopayla vurulma cezasına çarptırıldı. İnsan hakları örgütleri, onlarca insanın önünde yapılan bu eylemin "vahşice ve Orta Çağ'dan kalma olduğunu" vurgulayarak kınadı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Endonezya'nın 2001 yılında bu yana şeriat yasasıyla yönetilen Açe bölgesinde üçüncü defa kamuoyunun önünde sopa cezası uygulandı.

27 ve 29 yaşlarında iki erkek yaşadıkları bölgedeki insanların ihbar üzerine geçen ay eşcinsel oldukları için tutuklandı. Haklarında 80 sopa ceza verildi. Ceza, hapishanede geçirdikleri süre nedeniyle 77 sopaya indirildi. İki erkek, eşcinsel oldukları için insanların önünde 77 defa sopayla dövüldü.

AFP'nin aktardığına göre oğluna vurulduğu gören anne bayıldı.

Açe'de şeriat yasası uygulanmaya başladığından bu yana sopa cezası uygulanan kişilerden evlilik dışı ilişki ve içki içmek gibi nedenlerle suçlanmıştı.

"İşkence suçu"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya Bölge Yönetici Yardımcısı Phil Robertson, Açe yönetiminin işkence suçlusu olduğunu söyledi. Robertson, "Yetkililer bu vahşi, tamamen Orta Çağ'dan kalma, suç bile olmayan bir hareketten dolayı verilen ceza için dünya genelinde kınanmalı" dedi.

Endonezya'nın kalan bölgelerinde LGBTİ bireyler dışlanmayla karşı karşıya kalsa da ilişkilere karşı yasal bir yasak yok.