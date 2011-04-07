T24 LogoT24 Logo
Politika

ENDONEZYA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ  CAKARTA (A.A)

07 Nisan 2011 16:57

-ENDONEZYA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ  CAKARTA (A.A) - 07.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Endonezya ile telsiz ve roket sistemleriyle zırhlı muharebe aracı ortak üretimi konusunda protokol imzalandı.  AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ile Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Sjafrie Sjamsoedin tarafından imzalanan protokolün alt yapısı, Endonezya ile savunma sanayi işbirliği kurulmasına yönelik önceki yıllarda başlatılan temas ve çalışmaların ürünü oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun geçen yılki Türkiye ziyaretinde Endonezya Savunma Bakanı Purnomo Yusgiantoro'ya Türkiye'deki savunma tesisleri gezdirildi ve Türkiye'nin sahip olduğu teknolojiyle ilgili ayrıntılı bilgi verildi.  Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri de 2010 yılının Kasım ayında Endonezya'da düzenlenen Indo Defense savunma fuarına katılarak, Türk savunma sanayi ürünlerini tanıttı. Endonezya'da geçen ay yapılan toplantıda ise hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği masaya yatırıldı. İki ülke makamları arasında yürütülen görüşmeler sonunda Endonezya ile Türkiye savunma sanayi firmaları arasında ortak üretim yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti sırasında ortak üretim sözleşmesine giden yolda protokol imzalanarak, önemli bir aşama geçilmiş oldu.  Protokole göre Endonezyalı ortaklarla Aselsan'ın yazılım tabanlı telsiz sistemi, Roketsan'ın roket sistemi ve mühimmatı, FNNS'nin de zırhlı muharebe aracı üretimi yapması öngörülüyor. Ortak üretimin ve Türkiye'nin Endonezya'ya satacağı savunma teknolojisinin ekonomik boyutunun ise sözleşmelerin imzalanmasıyla netlik kazanması bekleniyor.  Endonezya ile deniz ve havacılıkta başka ortak projeler gerçekleştirilmesi için de temaslar sürüyor. Bu bağlamda, savaş gemisi ve F-16 modernizasyonu ile insansız hava aracı satışı hedefleniyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24