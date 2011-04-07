-ENDONEZYA İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ CAKARTA (A.A) - 07.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Endonezya'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Endonezya ile telsiz ve roket sistemleriyle zırhlı muharebe aracı ortak üretimi konusunda protokol imzalandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar ile Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Sjafrie Sjamsoedin tarafından imzalanan protokolün alt yapısı, Endonezya ile savunma sanayi işbirliği kurulmasına yönelik önceki yıllarda başlatılan temas ve çalışmaların ürünü oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono'nun geçen yılki Türkiye ziyaretinde Endonezya Savunma Bakanı Purnomo Yusgiantoro'ya Türkiye'deki savunma tesisleri gezdirildi ve Türkiye'nin sahip olduğu teknolojiyle ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri de 2010 yılının Kasım ayında Endonezya'da düzenlenen Indo Defense savunma fuarına katılarak, Türk savunma sanayi ürünlerini tanıttı. Endonezya'da geçen ay yapılan toplantıda ise hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği masaya yatırıldı. İki ülke makamları arasında yürütülen görüşmeler sonunda Endonezya ile Türkiye savunma sanayi firmaları arasında ortak üretim yapılması konusunda anlaşmaya varıldı ve Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti sırasında ortak üretim sözleşmesine giden yolda protokol imzalanarak, önemli bir aşama geçilmiş oldu. Protokole göre Endonezyalı ortaklarla Aselsan'ın yazılım tabanlı telsiz sistemi, Roketsan'ın roket sistemi ve mühimmatı, FNNS'nin de zırhlı muharebe aracı üretimi yapması öngörülüyor. Ortak üretimin ve Türkiye'nin Endonezya'ya satacağı savunma teknolojisinin ekonomik boyutunun ise sözleşmelerin imzalanmasıyla netlik kazanması bekleniyor. Endonezya ile deniz ve havacılıkta başka ortak projeler gerçekleştirilmesi için de temaslar sürüyor. Bu bağlamda, savaş gemisi ve F-16 modernizasyonu ile insansız hava aracı satışı hedefleniyor.