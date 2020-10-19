Endonezya Devlet Başkanı: Aşı konusunda acele etmeyin, helal olup olmadığından emin olmalıyız

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, halka yeni tip Koronavirüs aşısı konusunda acele etmemelerini, aşının "helal olup olmadığından emin olmaları gerektiğini" söyledi.

Endonezya'nın devlet başkanı Joko Widodo, yeni tip koronavirüs (Covid - 19) aşısına ilişkin tartışma yaratan bir açıklamada bulundu.

Sputnik'in Channel News Asia'dan (CNA) aktardığına göre Widodo, yaptığı açıklamada aşı konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek halkın aşıların "helal olup olmadığı" konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülkedeki sağlık makamları, acil aşı yetkisinin kasım ayı gibi erken bir tarihte verilebileceği görüşünü paylaşmıştı.

Widodo, basında kapalı bir toplantı öncesindeki açıklamasında "Bu aşı işi çok karmaşık olduğu için aceleye getirilmemesini istiyorum" dedi.

"İyi bir hazırlık yapıldığından emin olmak istiyorum" diye kaydeden Widodo, "Halkla iletişimde, özellikle helal-haram, fiyat-kalite ilişkisinde iyi bir oranı yakaladığımızdan emin olmalıyız" ifadelerini kullandı.