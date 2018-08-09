Endonezya depreminde ölü sayısı 220'yi aştı

Endonezya'nın tatil beldelerinden Lombok adası şiddetli artçı depremle sarsıldı. Büyük depremden dört gün sonra öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sırasında birçok bina yıkıldı. Son depremin Bali'nin komşu adasındaki can kaybının artmasına yol açıp açmadığı öğrenilemedi.

Endonezya Afetle Mücadele Kurumu depremler silsilesi sırasında en az 227 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk resmi açıklamada ölü sayısının 168 olduğu belirtilmişti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Dünyanın jeolojik bakımdan en faal bölgelerinden biri üzerinde yer alan Endonezya sık sık şiddetli depremlere ve yanardağ patlamalarına sahne oluyor.

Pazar günü Lombok'ta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 350 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Endonezya askeri makamları ölü sayısının 380'in üzerinde olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti.

Yol ve köprülerin yıkılması yardım çalışmalarını aksatıyor

Ulusal Hava, İklim ve Jeofizik Enstitüsü depremin merkez üssünün, Kuzey Lombok'un 6 kilometre uzağında ve deniz dibinin 12 kilometre derinliğinde saptandığını duyurdu. 2004 yılının Aralık ayında Sumatra açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı Tsunami felaketi Endonezya ve çevre ülkelerde en az 230 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Artçı depremlerin kesilmemesi nedeniyle Lombok halkı geceyi dışarıda geçiriyor. Evleri yıkılan ya da tehlikeli olanların sayısının 150 bini bulduğu açıklandı. Bin 500 kişi hastanelerde tedavi ediliyor. Turistlerin büyük bölümü tatilini geçirmekte olduğu Lombok'tan ayrıldı.

Depremzedeler yardım ulaşmadığı için resmi makamları eleştiriyor. Bir Lombok sakini adanın kuzeyindeki köylerinde evlerin yüzde 90'ının yıkıldığını, yol ve köprüler tahrip olduğu için bölgeye gıda maddesi ulaşmadığını ve bahçelerinde yetişen sebzeyle karınlarını doyurduklarını söyledi. Kızılhaç yetkililerince ücra bölgelerde yaşayan 20 bin depremzedeye ulaşılamadığı açıklandı.

Yardım ekipleri ağır hasar gören bölgelerin içme suyu ve çadır ihtiyacını karşılamaya çalışıyorlar. Depremzedelere tankerlerle su taşınıyor.

DW, dpa, ap/AG, BK

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