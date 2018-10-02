Endonezya depreminde ölü sayısı 1,234'e yükseldi

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Endonezya\'daki deprem sonrasında 34 öğrencinin yıkılmış bir kilisenin enkazı altında ölü bulunmasıyla, toplam ölü sayısı 1,234’e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Kurumu, Sulawesi adasını vuran deprem ve ardından yaşanan tsunaminin yol açtığı can kaybının 1,234\'e yükseldiğini açıkladı.

Cuma günü oluşan 7.5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı altı metre yüksekliğindeki dalgalar en büyük hasarı Sulawesi\'nin batı kıyısındaki Palu kentine vermişti.

Independent’in haberine göre, Endonezya hükümeti deprem ve tsunami nedeniyle ölenlerin cesetlerini toplu mezarlara gömmeye başladı ve cesetlerin birçoğunun Palu kentinde bulunduğu açıklandı.