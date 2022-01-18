Endonezya, denize batmakta olan Cakarta'dan başkentini taşıyacağı şehrin adını 'Nusantara' koydu

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Başkentini değiştirme kararı alan Endonezya, devlet binalarını Cakarta'dan taşıdıktan sonra Doğu Kalimantan'a kurulacak yeni başkentine Nusantara ismini vermeyi planladığını belirtti.

Nusantara, Endonezcede "takımada" anlamına geliyor.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Cakarta'nın karşı karşıya kaldığı çevre felaketini önlemek ve zenginliği tekrar dağıtmak hedefiyle başkenti taşıma planlarını ilk olarak 2019'da duyurmuştu. Plan pandemi nedeniyle ertelenirken, şimdi 2024'te hayata geçirilebileceği konuşuluyor.

Hükümet, başkentin taşınmasının 10 milyon nüfuslu Cakarta'nın üzerindeki yükü azaltmasını umuyor. Düzenli olarak sel felaketleri yaşayan şehir, aynı zamanda dünyanın en hızlı batan kentlerinden biri. Değerlendirmelere göre Cakarta'nın bazı bölgeleri her yıl 25 santimetre suya batıyor.

Yeni başkentin ismi, Widodo tarafından 80 seçenek arasından seçildi. Endonezya liderinin ismi ülkenin coğrafi yapısını yansıttığı için seçtiği belirtildi.

Bazı insanlar, Nusantara ifadesinin tüm ülkeye hitap ederken de kullanıldığını ve bunun kafa karışıklığı yaratabileceğini belirtirken, bazıları da yeni başkent Kalimantan'a inşa edilirken ismin neden eski Cava terimlerinden seçildiğini sorguladı.

Parlamentonun salı günü bütçeyi onaylamasının ardından yeni başkentin inşasına bu sene başlanması bekleniyor.