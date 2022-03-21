Endonezya, denizaşırı ülkelerden gelenler için karantina uygulamasını kaldırdı

Endonezya Turizm Bakanı Sandiaga Uno, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Koronavirüs'ün kontrol altına alınmasıyla yaşanan gelişmeler sonucunda, denizaşırı ülkelerden gelen kişiler için karantina şartını kaldırdıklarını, ancak negatif bir PCR testi sonucunun hala gerekli olduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; düzenlemenin ayrıntılarının Salı günü yayınlanabileceğini söyleyen Bakan Sandiaga Uno, yürürlüğe giren kararın; bu ay Bali, Batam ve Bintan adalarında Covid-19'a karşı aşılanan ziyaretçiler için uygulanmasını takip ettiğini belirtti.

Uno, hükümetin bu yıl 1,8 milyon ila 3,6 milyon turist hedefini henüz revize etmediğini, ancak 'ters bir sürpriz olacağı konusunda oldukça iyimser' olduğunu da sözlerine ekledi.

Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen ziyaretçiler için bir muafiyetle birlikte, Bali'de yürürlükte olan varışta vize politikasının, Bali dışında da geçerli olup olmayacağı belli değildi. Geçen hafta üst düzey bir bakan, varışta vize politikasının, başkent Jakarta ve Surabaya'yı kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.