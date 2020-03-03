T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'daki Merapi Yanardağı patladı

03 Mart 2020 07:13

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. 

Kompas gazetesinin haberine göre, Yogyakarta kentindeki Merapi Yanardağı'nda sabah yerel saatle 05.22’de yaşanan patlama 450 saniye sürdü. 

Yogyakarta Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi, patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağın kraterinden 6 bin metre yükseliğe kadar çıktığını bildirdi.

Yanardağdaki patlama nedeniyle Boyolali bölgesindeki bazı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

Yetkililer, ikinci alarm (Waspada) seviyesindeki yanardağın 3 kilometrelik çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda turist ve yerli halka uyarıda bulunuyor. 

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti. 

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ETİKETLER

merapi yanardağıvolkanpatlamaendonezya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24