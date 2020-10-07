Endonezya'da yeni istihdam paketine karşı protestolar sürüyor: Yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı  

Endonezya'da yasalaşan yeni istihdam paketine karşı protestolar ülke geneline yayıldı. Gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Endonezya'da yürürlüğe giren yeni istihdam paketi, ülke genelinde protestoların fitilini ateşledi. Hak ve güvencelerinin yok sayıldığı gerekçesiyle yeni pakete tepki gösteren işçiler sokaklara döküldü. Protestoların ikinci gününde gösterilere öğrenciler de katılırken, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Göstericiler güvenlik güçlerine molotof kokteylleri atarken, çıkan çatışmalarda yaklaşık 400 protestocu gözaltına alındı.

Güney Sumatra'nın Palembang kentindeki parlamento binası dışında toplanan göstericilerden 183'ü gözaltına alınırken, polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Başkent Jakarta'daki gösterilerde ise 200'den fazla protestocu gözaltına alındı. Semarang kentinde protestocular, yerel kamu binalarının önündeki telleri yıkarken, Jakarta ve Bandung'da ise öğrenciler taş atıp lastikleri yaktı.

Bandung Padjadjaran Üniversitesi'nden Susipen Harijanti yasanın hızlı kabul edilmesinin "Herkesi şoke ettiğini, çünkü parlamentonun genellikle halkın açıkça ihtiyaç duyduğu düzenlemeler de dahil olmak üzere düzenleme yapmada yavaş olduğunu" ifade etti.

Endonezya'nın en büyük İslami örgütü Nahdlatul Ulema (NU) lideri Said Aqil Siroj ise söz konusu paketin yalnızca kapitalistlere, yatırımcılara ve holdinglere fayda sağlayacağını ve sıradan insanları “ayaklar altına alacağını” söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto protestocuları sakinleştirmek amacıyla yaptığı açıklamada işçilerin korkularının çoğunun yanlış bilgilere dayandığını söyledi. Bakan Harharto, "Ücretlerin kesilmeyeceğini garanti edebilirim" diye konuştu.

Diğer bakanlar da hükümetin çiftçilerin topraklarını elinden almayacağını ve yasanın çevre korumayı zayıflatmayacağını söyleyerek tartışmalı yeni paketi savundu. Yeni paketin istihdamı arttıracağı ve yabancı yatırımı teşvik edeceği belirtilirken işçiler ise asgari ücret, çalışma saati, izin, kıdem tazminatı gibi hakların kısıtlandığını savunuyor. (İHA)