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Dünya

Endonezya'da Ulema Konseyi, kripto paranın 'haram' olduğunu söyledi

11 Kasım 2021 13:04

T24 Dış Haberler

Endonezya'da dini liderlerden oluşan konsey, 'kripto para kullanımınının Müslümanlar için yasak' olduğunu iddia etti.

Ulusal Ulema Konseyi, kripto paranın belirsizlik, kumar ve zarar gibi elementleri olduğunu belirterek, bu sebeplerle haram olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Konsey, kripto paranın 'şeriat kanunlarına uygun hale getirilirse kullanılabileceğini ifade etti.

Bloomberg, bu yönde bir karar çıkmasının Endonezya'da artık kripto para kullanılmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

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