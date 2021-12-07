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Koronavirüs

Endonezya, aşı zorunluluklarına rağmen hedeflediği rakamlara ulaşamadı

07 Aralık 2021 10:06

Endonezya, Şubat 2021'de yetişkinlere aşılanma zorunluluğu getiren ilk ülke oldu. Endonezya hükümeti aldığı bu karar ile toplumsal bağışıklığa ulaşmayı hedefledi.

Kararın alınmasının üzerinden on ay geçmiş olmasına rağmen Dünya'nın en büyük dördüncü ülkesi olan Endonezya'da nüfusun sadece %36'sı tamamen aşılandı. 

Endonezya'daki sağlık çalışanlarına göre, hükümetin aşılamaya karşı katı kurallar getirmesi gerekiyor. Aşılanma oranının düşük kalmasına gerekçe olarak şunlar gösterildi:

-Dini sebepler

-Bazı vatandaşların hükümete karşı güvensizliği

-Üretilen aşılara karşı güvensizlik

 

 

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