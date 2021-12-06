T24 LogoT24 Logo
Dünya

Endonezya'da Semeru Volkanı'nın patlaması sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Yüzlerce ev yok olurken, binden fazla insan yerinden oldu

06 Aralık 2021 11:35

T24 Dış Haberler

Endonezya'nın Java adasındaki Semeru Volkanı'nın cumartesi günü patlaması sonucunda şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ve yüzlerce kişinin yerinden olduğu açıklandı.

Endonezya Afet Yönetimi Ulusal Kurulu (BNPB), pazar günü yaptığı açıklamada patlama sonucunda ayrıca 56 kişinin yaralandığını, 36'sının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

BNPD, hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği tespit edilemezken 9 kişinin de hala kayıp olduğunu bildirdi. 

Patlama sonucunda yüzlerce ev ve 33 okulun yok olduğu ifade edilirken, bin 300 kişinin de yerinden olduğu söylendi.

endonezyasemeru volkanıpatlama14 ölü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24