Endonezya'da Semeru Volkanı'nın patlaması sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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Endonezya'nın Java adasındaki Semeru Volkanı'nın cumartesi günü patlaması sonucunda şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiği ve yüzlerce kişinin yerinden olduğu açıklandı.

Endonezya Afet Yönetimi Ulusal Kurulu (BNPB), pazar günü yaptığı açıklamada patlama sonucunda ayrıca 56 kişinin yaralandığını, 36'sının durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

BNPD, hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği tespit edilemezken 9 kişinin de hala kayıp olduğunu bildirdi.

Patlama sonucunda yüzlerce ev ve 33 okulun yok olduğu ifade edilirken, bin 300 kişinin de yerinden olduğu söylendi.