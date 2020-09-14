Endonezya'da maske takmayanlara ceza olarak mezar kazdırıldı!

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayı reddeden kişilere ceza olarak Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölünlerin mezarları kazdırıldı.

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maske takmayanlara ilginç ceza verilmesi ülkede şaşkınlık yarattı.

Cava bölgesinde maske takmayı reddeden 8 kişiye ceza olarak Koronavirüs'ten hayatını kaybedenler için Ngabetan köyündeki mezar kazdırıldı. Ceza alan kişilerin, cenaze törenlerine katılmadığı sadece mezar kazmakla görevlendirildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı John Suyono cezaya ilişkin olarak, "Şu anda sadece 3 mezar kazıcısı var, bu yüzden ben de bu kişileri mezar kazıcılarıyla birlikte çalıştırabilirim diye düşündüm. Umarım bu daha fazla ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir etken olabilir. Başka şansımız kalmadı" dedi.



Yeni önlemleri ihlal eden bölge sakinleri, yasa gereği para cezasına çarptırılıyor ya da kamu hizmeti cezası alıyor.

Endonezya’da Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 841 kişi hayatını kaybetti.