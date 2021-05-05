Endonezya'da Koronavirüs testlerini yıkayıp yeniden kullanan ilaç şirketi yakalandı; "9 bin kişiye kullanılmış test yapılmış olabilir"

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Endonezya'da bir ilaç şirketinin Koronavirüs testinde burundan örnek almak için kullanılan test kitlerini yıkayıp yeniden sattığı ortaya çıktı. Polis, Medan şehridneki havalaanında yaklaşık 9 bin yolcuya kullanılmış Koronavirüs testi kullanılmış olabileceğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Endonezya'da devlete bağlı ilaç şirketi Kimia Farma'nın Koronavirüs testlerini yıkayıp yeniden kullandığı ortaya çıktı. Polisin kullanılmış testlerin uygulandığını nasıl tespit ettiği henüz bilinmezken söz konusu uygulamanın aralık ayından beri sürdüğü tahmin ediliyor.

Polis, kullanılmış testlerin Medan şehrindeki Kualanamu Havaalanında kullanıldığını söyledi. Polisin tahminlerine göre yaklaşık 9 bin kişiye kullanılmış test uygulandı.

Geçen hafta düzenlenen operasyonda Kimia Farma çalışanlarından bazıları gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık ve tüketici yasalarını ihlâl etmekle suçlanıyor. Yetkililer, kullanılmış test dolandırıcılığıyla elde edilen 1.8 milyar rupi (124 bin dolar) kârın şüphelilerden birinin evinin inşa edilmesi için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.