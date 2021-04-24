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Dünya

Endonezya'da kayıp denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

24 Nisan 2021 23:46

Endonezya açıklarında 3 gün önce kaybolan denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, meydana gelen denizaltı kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Hadi TjahjantoEndonezyadenizaltıkayıp denizaltı
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