Endonezya'da kayıp denizaltıdaki 53 kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, yaptığı açıklamada, denizaltının kaybolmadığına, dalış yaptığı Bali Adası yakınlarında battığına dair açık kanıtların bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan askeri yetkililer, denizaltının oksijen stokunun bugün erken saatlerde tükendiğini ve denizaltının mürettebatındaki kişilerin hayatta olduğuna dair umutların söndüğünü açıkladı.

Türkiye'den taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Bali Adası açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesine yer verildi.