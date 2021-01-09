Endonezya'da 62 kişinin olduğu yolcu uçağı düştü

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Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijava Havayollarına ait bir Boeing 737-500, kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. 62 kişinin olduğu yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı. Enkazın yerinin tespit edildiği ve bölgeye gemilerin gönderildiği belirtildi.

Endonezya'nın arama kurtarma yetkilileri, kulenin kalkıştan kısa süre sonra uçakla teması kaybettiğini ifade etti. Flightradar24, yolcu uçağının kalkıştan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin fit irtifa kaybı yaşadığını daha sonra da radardan kaybolduğunu belirtti.

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, Jakarta yakınlarında uçağın enkazı olduğu düşünülen parçalar bulundu. Anadolu Ajansı'nda yer alan haberde ise yolcu uçağının denize düştüğü bilgisine yer verildi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını ifade etmişti.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra uçakla irtibat kurulamadığını kaydeden İriwati, en son iletişimin yerel saatle 14.40 olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Endonezya’da Cakarta’dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.