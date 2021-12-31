Endonezya'da bir caminin internet şifresi değişti; oyunları bozulan gençler personeli palayla kovaladı

Endonezya'da iki genç, bulundukları camide kablosuz bağlantı şifresinin değiştirilmesi nedeniyle cami personelini palayla kovaladıkları için gözaltına alındı.

The Straits Times'ta yer alan habere göre, Endonezya'nın Medan şehrinde bir cami, iki genç içeride video oyunları oynarken wi-fi şifresini değiştirdi.

Oyunları bozulan gençler, camide personelin bulunduğu odayı palalarla bastı. Personel olduğu tahmin edilen üç kişinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cami personeli olay yerine polis çağırdı. Polis yaşananları doğrulayarak gençlerin gözaltına alındığını söyledi.