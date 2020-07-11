Endonezya'da 300'den fazla çocuğu istismar eden 65 yaşındaki Fransız yakalandı!

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 300'den fazla çocuğu istismar eden 65 yaşındaki Francois Abello Camille operasyonla yakalandı. Bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait istismar videosu bulunan Camille'in, yaşları 10-17 arasında değişen çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.

Endonezya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başkent Jakarta'da, 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden 65 yaşındaki Fransız asıllı Francois Abello Camille operasyonla yakalandı.

Çocuklarla otelde yakalandı

Jakarta polisinin düzenlediği basın toplantısına getirilen Francois Abello Camille, geçen ay bir otelde iki reşit olmayan kız çocuğuyla yakalanmıştı.



Polis, Camille'ne ait dizüstü bilgisayar ve telefonunda yüzlerce çocuğa ait istismar videosu bulunduğunu açıkladı.

Model yapma vaadiyle kandırmış

Cinsel istismarı reddeden çocuklara işkence uygulayan Camille'in ölüm cezasına çarptırılması öngörülüyor. Camille'ne ait dizüstü bilgisayardaki videolarda görülen çocukların 10 ile 17 yaş arasında olduğu tespit edildi.



Camille'in geçen 5 yıl boyunca Endonezya'ya turist vizesiyle girdiği belirlendi. Polis ayrıca Camille'in çocukları model yapma vaadiyle kandırdığı ve kendisiyle birlikte olma karşılığı olarak 17 ile 70 ABD dolar para verdiğini açıkladı. (DHA)