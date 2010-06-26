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Yaşam

Endonezya açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26 Haziran 2010 03:00

T24 - Endonezya açıklarında denizin 34 km dibinde şiddetli bir deprem meydana gelirkne, Endonezyalı yetkililer depremin şiddetini 6.3, ABD Jeofizik Kurumu ise 5.8 olarak açıkladı.

Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Jeofizik ve Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, başkent Cakarta'dan da hissedilen depremin, Cava'nın batısındaki Tasikmalaya kentinin 118 km güneybatısında, denizin 34 km dibinde meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeofizik Kurumu ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı.

Son olarak 12 Haziran'da yine Endonezya açıklarındaki Nikobar takımadaları yakınında meydana 7.7 şiddetinde bir deprem medyana gelmiş, maddi hasarın oluştuğunu belirten yetkililer, ölen veya yaralananlarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.


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