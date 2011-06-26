-ENDONEZYA 6.5 İLE SALLANDI CAKARTA (A.A) - 26.06.2011 - Endonezya'nın Papua eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji ve Jeofizik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Papua adasının kuzey sahil kenti Waren'e 53 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Deprem nedeniyle Serui kentinde halkın panik halinde sokaklara çıktığı, ancak ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu ise depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı.