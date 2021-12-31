"Endişeli muhafazakârlar": “AK Parti’nin bu noktada olmasından dolayı mahcubuz fakat zamanında bize zulüm edenlerden af dilemeyeceğiz"

Medyascope'un "Endişeli Muhafazakârlar" dosyasına konuşan ve soyadını paylaşmak istemeyen Ahmet ( ek33) "Biz eksik, hatalı, ahlaksız ve aptal gören herkese bu vesileyle seslenmiş olayım: Biz bu dünyada en sevdiğimiz ve yaşama amacımız olan inancımızın sahibi Allah’a karşı mahcup olduk. Bir çıkış yolu bulamıyoruz. Fakat zamanında bize zulüm eden, bizi hor görenlerden de af dilenip diz çökmeyeceğiz.” dedi.

Sema Kızılarslan'ın haberine göre, Ahmet, "Ali Babacan’a gelen tepkiler beni daha çok ürkütüyor. Parti kurmak, AK Parti’ye en sert muhalefeti yapan bu kişilere bile anlamsız bir öfke var. Bir zamanlar bir davaya inandığınız arkadaşlarınızı karşınıza alıp siyaset yapmak en zor şeylerden biri iken bu niye yetmiyor muhaliflere. Ben buradan çıkış göremiyorum. AK Parti, Erdoğan yüzyıllarca silemeyeceğimiz bir mahcupluk ile bizi baş başa bıraktı. Her şeyin sorumlusu İslamcılar, muhafazakârlar oldu. Oysa ki sadece bir dönem bu partiyi destekledik, kendimizi yakın hissettiğimiz için oy verdik. Ne bir çıkarımız ne de bir menfaatimiz oldu." diye konuştu.

Ahmet şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti blokunu terk etmek yetmiyor muhaliflere, önlerinde diz çöküp af dilememiz gerekiyor gibi davranıyorlar”

“Haricen, muhalefet blokunun içerisinde yer almak istediğimde kendime bir yer bulamıyorum. Büyük kaygılar ve soru işaretlerim var. Beni olduğum gibi ya da benim gibi olanları olduğumuz gibi kabul edecekler mi? Etmeyecek gibi duruyorlar. Ara ara siyasetçilerin bize sinyal çaktığı oluyor. Ama bu işaretler ne kadar samimi? Ne kadar gerçekçi? Emin değilim. Emin olmamak için gayret göstermiyorum. Tam tersi, kendime bir yer arıyorum. AK Parti blokunu terk etmek yetmiyor muhaliflere. Önlerinde diz çöküp af dilememiz gerekiyor gibi davranıyorlar. Oysaki sadece demokratik hakkımızı kullanıp oy verdik. Bir zamanlar güvendik ve iyi işler de yaptılar. Hiç kimse ya da hiçbir durum tamamen iyi ya da tamamen kötü olamaz. Ayrıca hata yapmaya da hakkımız var. Belki güvenerek hata yaptık. Neden bu kadar anlayışsızsınız? Ne istiyorsunuz? Ayrılmayıp savunmaya devam etsek mutlu mu olacaksınız? İktidarın ekmeğini yediğimizi düşünenler var. Sadece oy verdik diye ihalelere girdiğimizi ve zenginleştiğimizi mi sanıyorsunuz? Muhalefet bu tavrıyla AK Parti’den kopmak isteyenleri ürkütüyor. Zulüm görmüş her kesim gücü eline aldığında ona zulmedene zulüm ederek siyaset oluşturuyor. Bu ülkede önce Kürtler, sonra muhafazakârlar ve Aleviler tarihte ve bugün de haksızlığa uğradı. Hiç bitmeyen kısır bir döngü bu.”