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Sağlık

Dr. Ender Saraç: Toplumun genelinde gizli depresyon var, kahkaha atanların sayısı azaldı

"İnsanların yüzüne baktığımda mutsuzluk görüyorum"

02 Nisan 2016 13:07

Uzman doktor Ender Saraç, son dönemde artan terör olayları ve ülkedeki kutuplaşmanın artmasına ilişkin olarak, "Toplumun genelinde gizli depresyon olduğunu düşünüyorum" dedi. 

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programında konuşan Saraç, İnsanların yüzüne baktığımda genel olarak mutsuzluk görüyorum, kahkaha atan insanların sayısı azaldı" diye konuştu. "Bu uzun vadede çok tehlikeli" diyen Saraç, "Eğer sabahları uyandığınızda yorgun kalkıyorsanız ve vücudunuzda ağrılar hissediyorsanız bu gizli depresyon belirtileridir. İlerleyen dönemlerde unutkanlığa da yol açabilir" ifadesini kullandı.

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