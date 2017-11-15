Ender Saraç, söyleşi öncesi egzersiz yaptırdı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- BESLENME ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, Yalova\'nın Çiftlikköy ilçesinde bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek, çeşitli uyarılarda bulundu. Saraç, söyleşi öncesi katılımcılara egzersiz hareketleri yaptırdı.

Çiftlikköy Belediyesi ile özel bir hastanenin işbirliği ile Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Dr. Ender Saraç, \'Diyabet ve Beslenme\' konulu söyleşide, insan yaşamında beslenmenin önemine dikkat çekti. Dr. Saraç, programına misafirlerle birlikte birkaç egzersiz hareket yaparak başladı. Söyleşi programına Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve eşi Nursel Silpagar, Ak Parti Çiftlikköy İlçe Başkanı Feridun Ünlü ve çok sayıda kişi katıldı.

Dr. Ender Saraç’ı dinlemek için salonu dolduran vatandaşlar, söyleşiyi ilgiyle takip ederken, Dr. Saraç beslenme kültürünün çocuk yaşlarda başladığına dikkat çekerek anne ve babaları uyardı. Kilo kontrolünün önemine değinen Saraç, “Bel kalınlığının fazla olması büyük tehlike arz eder. Şeker ve kalp rahatsızlıklarına sebep olur. Aç karnına bir bardak ballı suyun içine 10-15 damla limon damlatın ve için ya da iki adet kuru kayısı ve 2 adet ceviz yiyerek kan şekerinizi yükseltin” dedi.

\'UZUN SÜRE AÇ KALMAK KIŞIN SİZİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ ÇÖKERTİR\'

Dr. Saraç, “Kış aylarında beslenmemiz gerekir. Öyle çok uzun açlık rejimleri, çok ağır detokslar, uzun süre aç kalmak kışın sizin bağışıklık sisteminizi çökertir. Önermediklerim ise ağır yağlı şarküteriler, kışın özellikle fastfood bozar ve şişmanlatır. Onun dışında alkol, sigara gereksiz kullanılan fazla miktardaki kimyasal ilaçlar, uykusuzluk, özellikle ve bunun dışında da çok asitli içecekler ve çok asitli gıdaları yeme ve kızartmalar sağlık dengenizi de bozar. Bir de yoğurt, özellikle ev yapımı manda yoğurdu veya kefir veya keçi peyniri, keçi yoğurdu ve organik yumurta bunlar da kışın bedeni güçlendiren çok şifalı yiyeceklerdir” diye konuştu.

“Artık mutfak kültürümüzde eskisi gibi kaliteli ve iyi bir beslenme kalmadı” ifadelerini kullanan Dr. Saraç, “Fastfood kültürü bizi ezdi geçti. Kanser, karaciğer, kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalık, kötü, sağlıksız beslenme ve stresten dolayı oluşmaya başladı. Ancak toplumda bir uyanış da başladı. Artık akıl kazanmaya başladı. Kendine iyi bakan, zararlı maddelerden uzak duran, kilosuna ve bedenine dikkat eden kişiler de çok daha uzun ve sağlıklı yaşamaya başladı. Ülkemizde, ortalama ömür uzadı. Ama belli bir yaştan sonra insanlarımız hastalıklarla uğraşıyor. 60 yaşın üzerinde milyonlarca insan hastalıklı şekilde yaşıyor. Bunun önüne geçmenin yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor” dedi.

Söyleşi, soru-cevap şeklinde devam ederken, programın sonunda Başkan Silpagar, Dr. Saraç’a üzerinde Çiftlikköy Belediyesi logosu bulunan tabak ve çiçek verdi.



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