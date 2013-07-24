Endemik tür hırsızlarına suçüstü!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Artvin'de, çoğu yöreye özgü 682 kelebek ve 11 tırtılı yurt dışına kaçırmak isteyen yabancı uyruklu iki kişinin suçüstü yakaladığını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde Doğa Koruma Merkezi adına kelebek gözlemciliği yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek karavanlarıyla geldikleri Yaylalar köyünde kalan İtalya uyruklu L.L. (63) ve G.G.'nin (69), bu iş için kullanılan atrap ile kelebek yakaladığı tespit edildi.

Bu kişileri kelebek yakalarken fotoğraflayan vatandaş, ardından durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Artvin Şube Müdürlüğü ekipleriyle jandarmaya bildirdi.

Köye gelen Doğa ve Milli Parklar görevlileri ile Jandarma, iki yabancı uyruklu şahsı suçüstü yakaladı.

Bu kişilerin üzerinde ve karavanlarında yapılan aramada bir çoğu yöreye özgü ve endemik 336 kap içinde 682 kelebeğin yanı sıra 11 tırtıl, atrap ve yakalanan kelebeklerin konulduğu kutuyla poşetler ele geçirildi.

Ülkelerinde kelebek koleksiyonculuğu yaptıkları ve yakaladıkları kelebekleri tasnif ederek ayrı ayrı poşetlere koydukları öğrenilen söz konusu şahıslara, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulanacak.

Bakandan vatandaşa çağrı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ele geçirilen kelebeklerin çoğunluğunun yöreye özgü olduğunu belirterek, Artvin'in biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir yöre olduğunu ve yörede zaman zaman art niyetli kişilerin endemik bitki, kelebek ve böcek kaçakçılığı teşebbüsünde bulunduklarını ifade etti.

Bu tür vakaların engellenmesi konusunda fevkalade hassas çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, bu çeşit teşebbüslere karşı vatandaşlara dikkatli olmaları ve şüphelendikleri şahısları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.