Endemik 'Tunceli Dağ Sarımsağı' tescillendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de yetişen, \'Endemik Tunceli Dağ Sarımsağı\'nın Türk Patent ve Marka Kurumu\'nca (TÜRKPATENT), coğrafi işaret tescili yapıldı.

Munzur Dağı eteklerinde yetişen ve endemik bir tür olan tek dişli, \'Tunceli Dağ Sarımsağı\' özellikle bağışıklık sisteminin güçlenmesi, mide ağrısı ve vücudun farklı birçok ağrısına iyi geldiği belirtildi. Hastanelerin olmadığı yıllarda lokman hekimlerin merhem yapımında kullandıkları ve bilimsel adı \'Allium Tuncelianum\' olan \'Tunceli Dağ Sarımsağı\'nın coğrafi işaret tescilinin yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nce Türk Patent ve Marka Kurumu\'na başvuru yapılarak tescillenmesi sağlandı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dağ sarımsağının coğrafi işaret tescilinin yapılmasıyla, hem üretici potansiyelinin arttırılması hem sarımsağın korunması hem de ilin tanıtımı noktasında önemli bir gelişme olduğunu ifade ederek, \"Başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyonlu bir şekilde gerçekleşen çalışmalar neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı bülteninde yayımlandı. Bu aşamadan sonra yasal olarak ilgili bülten aracılığıyla ilanda kalacak olan başvurumuz, ilanda beklenilmesi gereken süre sonrasında tescil işlemini tamamlayacaktır\" dedi.



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