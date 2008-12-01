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Bilim / Teknoloji

Endeavour 18 saat rötarlı

Amerikan uzay mekiği Endeavour, 7 kişilik mürettebatıyla birlikte California'daki Edwards hava üssüne indi

01 Aralık 2008 02:00

Amerikan uzay mekiği Endeavour 7 kişilik mürettebatıyla birlikte Kaliforniya'daki Edwards hava üssüne indi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) televizyonu tarafından da canlı yayınlanan görüntülerde, mekiğin güzel bir havada ülkenin batısında yer alan Mojave çölündeki Edwards hava üssüne TSİ 23:25'te tekerlek koyduğu görüldü.



NASA, kötü hava koşullarından ötürü mekiğin doğudaki Florida'ya iniş yapmasından vazgeçmişti, California'ya inmesine karar verilen mekik böylece planlanan saaten 18 saat geç iniş yaptı..

Mekiğin yörüngeden ayrılmak üzere motorlarını ateşlemesinden sonra California'ya doğru süzülmesi 63 dakika sürdü.

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