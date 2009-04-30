Encümen-i Daniş Moda'da toplandı

Emekli asker ve üst düzey sivil yöneticilerin oluşturduğu "Encümen-i Daniş"in toplantısı, Moda'daki Deniz Kulübü'nde yapıldı.



Toplantıya, eski Genelkurmay başkanları emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İsmail Hakkı Karadayı, eski TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman, eski Milli Eğitim Bakanlarından Sefa Reisoğlu, eski Başbakan Bülent Ulusu ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman katıldı.



Reisoğlu, toplantı öncesinde bir gazetecinin, "Hilmi Özkök'ün ifadesi alındı. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Sayın Hilmi Özkök, tanık olarak çağrıldı, ne dediğini bilmediğim için, basına da yansımadı, yorum yapmam doğru olmaz. Sayın Özkök güzel bir şey yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı olarak o döneme ilişkin bilgisine başvurulmak istendiğinde davete uydu ve bilgi verdi. Ne bilgi verdi, ne aydınlattı bilmiyoruz, ama ne dediği büyük önem taşıyor şimdi" diye konuştu.



"Ergenekon" soruşturması hakkında ne düşündüğü sorulan Reisoğlu, iddianameleri görmediklerini, 2 iddianamenin şu an 4 bin sayfaya ulaştığını ve 2 iddianamenin daha geleceğinin söylendiğini kaydetti.



Reisoğlu, şöyle devam etti:



"Yani yaklaşık 8 bin sayfaya ulaşacak. Yargı bunu nasıl, ne kadar sürede değerlendirecek, bir şey söylemek zor. Delillerin iddianameyle bağlılık derecesine bakmak lazım. Çünkü belirli iddialarda bulunuluyor, bu iddiaların delillerle bağlılık derecesi ne, o iddiaların süzgeçten geçirilip mahkemeye sunulması gerekir, ama bu kadar geniş bir delil dosyası olduğuna göre, acaba böyle bir süzülme yapılmadan, telefon konuşmasının aynen alınması, 'takdir mahkemenindir' denilmesi... Yargıçlar bunu nasıl ve ne kadar sürede değerlendirecek bilmiyorum. Onu zaman içinde göreceğiz."



Yargının bağımsızlığının gerçek olarak ortaya çıkmasının önemli olduğunu ifade eden Reisoğlu, yargının bağımsızlığına inancın daha önemli bir noktayı oluşturduğunu ve bir şekilde gölgelenmemesi gerektiğini vurguladı.



Reisoğlu, yargının bağımsız kalma dikkati içinde olabileceğini ve kendi ölçüleri içinde bağımsız kalabileceğini ifade ederek, toplumun da bu inancı taşımasının önem arz ettiğini söyledi.



"Orgeneral İlker Başbuğ'un konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine de Reisoğlu, "Konuşmaları tam net dinleyemedim, onun için değerlendirme durumunda değilim, ama Sayın Genelkurmay Başkanı güzel şeyler söyledi; 'Bizim ordu içinde darbe diye bir düşünce ve yapılanma olamaz, buna katiyen müsaade edilemez' diye" şeklinde konuştu.





’Özkök’ün ifade vermesi normal’







Necmettin Karaduman da yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gazetecilerin soruları üzerine bugünkü toplantıda "Kıbrıs meselesi" ve "Ermeni meselesi"ni konuştuklarını söyledi.



Karaduman, "Bu konu tamamıyla Hükümetimizin meselesidir. Hükümet bunun üzerinde durmaktadır. Özellikle İsviçre'nin ara buluculuğuyla yapılan çalışmalar var. Bunun sonucunu beklemek gerekecektir. Buradan iyi sonuçlar çıkacağı ümidini taşıyoruz. Bunlar ara buluculuğun öncülüğünde masaya getirilerek konuşulmaya başlanmış konulardır" şeklinde konuştu.



Hilmi Özkök'ün ifade vermesiyle ilgili soru üzerine ise Karaduman, şunları kaydetti:



"Bunlar çok normal, Sayın Özkök de zaten belirtti bunu. Elbette ki savcılık talep ettiği zaman bilgi verilecektir, normaldir bu.



İlker Başbuğ'un konuşmaları da gayet normal, bu gelişmeleri normal görüyor. Bu dava konusundaki fikirlerini de beyan etti. Çeşitli konulara temas etti. Hepsi bizim de katılacağımız konulardır."



