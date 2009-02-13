T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ençok kazanan kadın şarkıcı Madonna

Amerikalı ünlü şarkıcı Madonna, 242 milyon dolarla 2008'in en çok para kazanan kadın şarkıcısı listesinde birinci sıraya oturdu

13 Şubat 2009 02:00

Müzik dünyasının yeteneklerini servete dönüştüren ünlüleri belli oldu. Amerikalı ünlü şarkıcı Madonna, 242 milyon dolarla 2008'in en çok para kazanan kadın şarkıcısı listesinde birinci sıraya oturdu.

Geçen yıl çıkardığı `Hard Candy' albümü, en iyi satan albümler listesinde yalnızca 50'nci sırada bulunmasına karşın, `Sticky& Sweet' turnesi, ünlü şarkıcıyı en çok kazanalar listesinin başına taşıdı. Billboard Kazananları'nın listesine göre, Madonna kendisini izleyen en yakın rakibi Bon Jovi'ye 85, onuncu sırada bulunan Coldplay'e de 180 milyon dolarlık fark attı.

İşte müzik dünyasının geçtiğimiz yıl en çok kazana isimleri:


1. Madonna: $242 milyon

2. Bon Jovi: $157 milyon

3. Bruce Springsteen: $156 milyon

4. The Police: $109 milyon

5. Celine Dion: $99,171,237

6. Kenny Chesney: $90 milyon

7. Neil Diamond: $82 milyon

8. Rascal Flatts: $63 milyon

9. Jonas Brothers: $62 milyon

10. Coldplay: $62 milyon

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24