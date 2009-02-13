Ençok kazanan kadın şarkıcı Madonna

Müzik dünyasının yeteneklerini servete dönüştüren ünlüleri belli oldu. Amerikalı ünlü şarkıcı Madonna, 242 milyon dolarla 2008'in en çok para kazanan kadın şarkıcısı listesinde birinci sıraya oturdu.



Geçen yıl çıkardığı `Hard Candy' albümü, en iyi satan albümler listesinde yalnızca 50'nci sırada bulunmasına karşın, `Sticky& Sweet' turnesi, ünlü şarkıcıyı en çok kazanalar listesinin başına taşıdı. Billboard Kazananları'nın listesine göre, Madonna kendisini izleyen en yakın rakibi Bon Jovi'ye 85, onuncu sırada bulunan Coldplay'e de 180 milyon dolarlık fark attı.



İşte müzik dünyasının geçtiğimiz yıl en çok kazana isimleri:





1. Madonna: $242 milyon



2. Bon Jovi: $157 milyon



3. Bruce Springsteen: $156 milyon



4. The Police: $109 milyon



5. Celine Dion: $99,171,237



6. Kenny Chesney: $90 milyon



7. Neil Diamond: $82 milyon



8. Rascal Flatts: $63 milyon



9. Jonas Brothers: $62 milyon



10. Coldplay: $62 milyon



