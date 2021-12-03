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Ekonomi

ENAG ve TÜİK enflasyon verileri arasında büyük fark; yüzde 37

ENAG ve TÜİK arasındaki enflasyon rakamları arasındaki makas farkı yıllık yüzde 37'yi geçti

03 Aralık 2021 13:30

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'ın bugün açıkladığı verilere göre kasımda enflasyon aylık yüzde 9,9 artarken, yıllık ise 58,65 olarak açıkladı. Yine bugün açıklanan ve Türkiye'de resmi enflasyon verisi olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise enflasyonu aylık yüzde 3,5, yıllık bazda ise yüzde 21,31 olarak açıkladı.

İki kurum rakamları arasındaki fark yıllık yüzde 37, aylık olarak da yüzde 6,4 olarak kaydedildi. TÜİK ve ENAG rakamları arasındaki fark önceki aylarda da yüksek seyretmişti.

ENAG nedir?

Bağımsız ekonomistlerden oluşan ENAG, ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından kurulmuştur.

Araştırma grubunda 9 ismin bulunduğu kurumda Danışma Kurulu'nda ise 8 isim yer alıyor. ENAG, her ay TÜİK ile aynı günde Türkiye'nin enflasyon oranını açıklıyor.

ENAG'ın araştırma grubunda yer alan isimler şu şekilde;

  1. Prof. Dr. Veysel Ulusoy 
  2. Serkan Gençer 
  3. Serhat Hasançebi 
  4. Mustafa Demirok 
  5. Mehmet Ali Özer
  6. İbrahim Can 
  7. Mehmet Çağdaş 
  8. Barış Kaan Basdil 
  9. Özenç Aslan 

Danışma Kurulu'nda ise şu isimler yer alıyor;

  1. Tevfik Altınok 
  2. Prof. Dr. Yalçın Karatepe 
  3. Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken
  4. Doç. Dr. Bora Aktan
  5. Dr. Hasan Yalçın 
  6. Sacit Akdemir 
  7. Özcan Kadıoğlu
  8. Doç. Dr. Baki Demirel 

 

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