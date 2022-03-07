ENAG: Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye ekonomisinde kalıcı ve yapışkan sorunlara yol açacak

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) şubat ayına ilişkin açıkladığı ve aylık yüzde 5,4, yıllık yüzde 123,8'e yükselen enflasyon oranının ardından değerlendirme raporunu yayımladı. Buna göre devam eden Rusya-Ukrayna savaşının tüm ekonomileri olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyeceğini ifade eden kurum "Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek kalıcı ve yapışkan bazı sorunlara yol açacağı çok açıktır" ifadelerini kullandı.

Kurum raporunda, Rusya'ya karşı Batılı devletler tarafından uygulanan finansal yaptırımların, küresel ekonomilerde enflasyonun kalıcılı olacağına dair görüşleri güçlendirdiğini ifade etti.

"Gelişmiş ülkelerde dahi çift haneli enflasyonlar görülebilir"

Küresel piyasalarda 1900 doların üzerinde seyreden ons altının yanı sıra, 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarına dikkat çekilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu zincirleme arz ve talep kaynaklı reaksiyonların sonucu, küresel ekonomik büyümede düşüşlerin yanında, gelişmiş ekonomilerde dahi çift haneli enflasyon olasılığının yükseldiğini görmekteyiz"

"Faiz, kur ve enflasyonun aynı anda baskılanması imkânsız"

Faiz, kur ve enflasyonun aynı anda baskılanmasının imkânsız olduğunu ifade eden ENAG şöyle devam etti:

"Yaşanan kur şokunun etkilerini artan fiyatlar ve yükselen nominal faiz oranlarıyla gözlemlemeye devam ediyoruz. Şubat 2022 döneminde aylık enflasyon yüzde 5.44, yıllık oran ise yüzde 123.80 olarak

gerçekleşmiştir. Yaşanan ekonomik krizin giderek derinleşmesini ve hane halkının harcanabilir gelirini inanılmaz boyutta ve çok hızlı bir şekilde erittiğini gözlemliyoruz.

TCMB politika faizini sabit tutarak, aslında bu ekonomik kriz sürecinde kurlardaki artışın kur korumalı TL mevduatının bütçeye ek yükler getirmemesi için kur üzerindeki baskısını arttırdığını söyleyebiliriz. Öte yandan, döviz kurunu döviz arzıyla baskılamanın ise sonucunun bütçe dağınıklığı ile yüksek enflasyon oranı olduğu aşikardır."



