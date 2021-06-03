ENAG, mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,94 olarak açıkladı

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından kendi verilerini paylaştı.

ENAG'a göre enflasyon Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,94 oranında gerçekleşti. TÜİK'in açıklamasında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 0,89 olarak açıklanmıştı

ENAG henüz dokuz aydır enflasyon ölçümlemesi yaptığı için yıllık enflasyon verisini açıklamıyor.

TÜİK, 'kurumu itibarsızlaştırdığı' gerekçesiyle ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TIKLAYIN - TÜİK açıkladı: Enflasyon mayısta 0,89 arttı; yıllık yüzde 16,59'a geriledi