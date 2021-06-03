T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ENAG, mayıs ayı enflasyonunu aylık bazda yüzde 3,94 olarak açıkladı

03 Haziran 2021 16:43

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından kendi verilerini paylaştı.

ENAG'a göre enflasyon Mayıs ayında aylık bazda yüzde 3,94 oranında gerçekleşti. TÜİK'in açıklamasında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 0,89 olarak açıklanmıştı

ENAG henüz dokuz aydır enflasyon ölçümlemesi yaptığı için yıllık enflasyon verisini açıklamıyor.

TÜİK, 'kurumu itibarsızlaştırdığı' gerekçesiyle ENAG hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

TIKLAYIN - TÜİK açıkladı: Enflasyon mayısta 0,89 arttı; yıllık yüzde 16,59'a geriledi

Enflasyon Araştırma GrubuENAGTÜİKTürkiye İstatistik Kurumuenflasyonenflasyon ne kadarenflasyon verisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24