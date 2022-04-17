ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Ulusoy hükümete seslendi: Açın Meclis'i, halkın gözü önünde karşılaştıralım her şeyi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin alınmaksızın veri yayımlamaya 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngören taslağa ilişkin Politikyol'da bir yazı kaleme aldı. Ulusoy "En iyisi açın Meclisi orada canlı yayında halkın gözü önünde karşılaştıralım her şeyi. Açamazsanız gelin çayımızı içerken biz size açıklayalım her şeyi. Kamera kaydı da alarak tabii" dedi.

"Birkaç soruşturma ve davadan sonuç çıkmayınca şimdi de hapis cezası korkutmasıyla geldiler ENAG’ın üzerine" ifadelerini kullanan Ulusoy, "Her yönüyle güzelim ülkemizi, onun güzide kurumlarını bir avuç insanın fikrine dayalı bir yönetim tarzıyla yıpratıyoruz. Bu kurumları yönetenler ve ilk soruşturmayı keyifle açtırdığını söyleyen dönemin Maliye Bakanı da halkın enflasyonunun resmi olarak verilenden çok yüksek olduğunu çok iyi biliyor." diye yazdı.

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Enflasyonu yüzde 142 açıklamıştı

ENAG, mart ayında TÜİK verileriyle yıllık bazda yüzde 61,1 olarak açıklanan enflasyon oranını yüzde 142,6 olarak duyurmuştu.