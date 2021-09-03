ENAG: Enflasyon ağustosta aylık yüzde 4.6 arttı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarını açıkladı.

ENAgrup'un ağustos ayı enflasyon verilerine göre; enflasyon bir önceki aya göre yüzde 4,06 artarken, ocak-ağustos dönemi enflasyon oranı ise yüzde 30.39 olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 12,36'yla oteller ve lokantalarda gözükürken, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 8,67 oranında arttı.

Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışının etkisinin hissedildiği “kahvaltılık” ürün grubunda ise aylık enflasyon oranı yüzde 13.76 olurken, “Meyve ve Sebze” grubu fiyat artış hızı yüzde 12.57 olarak gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış ağustosta aylık yüzde 6,15 olarak gerçekleşti.