"En zoru seçim sonrası ekonomide yeniden güveni sağlamak"

Hürriyet yazarı Erdal Sağlam, 24 Haziran seçimlerinin ardından en zor şeyin ekonomide güveni sağlamak olduğunu söyledi. Sağlam, seçimleri Türkiye ekonomisinin önündeki "en büyük sınav" olarak yorumladı.

"Bu hafta herkesin gözü, yine döviz kurları ve faizlerde olacak" diyen Sağlam bugünkü köşesinde "Bu hafta yanıtı en çok merak edilen 'Seçimlere hangi kurla girileceği' sorusu. Buna karşılık Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük sınavın 'seçimlerden sonra yeniden sağlanması gereken güven ortamı'nda olacağını söylemek daha doğru olacak" diye yazdı. Sağlam yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Seçim kararıyla birlikte küresel anlamda da zor bir sürece girilmesi, ardından piyasayı tedirgin eden demeçlerin gelmesi ve Merkez Bankası’nın gerekli faiz kararını almakta gecikmesi, seçim sürecinin ekonomide epeyce dalgalı geçmesine neden oldu. Son 10 yıllarda olmadığı kadar popülist vaatlerin de bu kez devreye girmiş olması, ekonomide işleri daha da zorlaştırdı."

Yazının tamamı için tıklayın