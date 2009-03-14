En zor rol

Gazanfer Özcan’ın vefatı nedeniyle sarsılan ATV’nin ”Avrupa Yakası” dizisinin ekibine, Özcan’ın eşi Gönül Ülkü Özcan ve Müşfik Kenter katıldı.



Diziye Hasibe Eren’in canlandırdığı Makbule’nin annesi 'Hamiyet' ve babası 'Tevfik' rolleriyle katılan Kenter ile Özcan senaryo gereği, Gaziantep’ten gelip Sütçüoğlu ailesinin evine yerleşecek. Eşinin vefatından sonra dizide oynamaya başlayan Gönül Ülkü Özcan, çekimlerde zaman zaman duygusal anlar yaşadı.



Özcan'ın koltuğu Sinan Çetin'e emanet



Sinan Çetin, kısa bir süre önce vefat eden Avrupa Yakası'nın Tahsin Babası'nın koltuğunu korumaya aldı. Çetin, Tahsin Amca ile özdeşleşen koltuğu Plato Film Okulu'na taşıttı.



