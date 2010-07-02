En zor matematik problemini çözdü ödülü reddetti

T24 - Dünyanın en zor matematik problemlerinden birini çözen 44 yaşındaki Rus matematikçi Dr. Grigoriy Perelman’ın bu başarısı nedeniyle kendisine verilen bir milyon dolarlık para ödülünü almayacağı bildirildi.



Rus haber ajansı RIA Novosti’nin bildirdiğine göre, ödülü vadeden Clay Matematik Enstitüsünün (CMI) internet sayfasında yayımlanan açıklamada, "Dr. Perelman, bir milyon dolarlık para ödülünü almayacağı konusunda bizi bilgilendirdi. CMI, bu paranın matematik yararına nasıl kullanılacağına bu yıl sonbaharda karar verecek" denildi.



Perelman, önceki ay kendisini arayan gazetecilere, ödül konusunda son kararını vermediğini, nihai kararı verdiğinde ilk olarak Clay Matematik Enstitüsüne bildireceğini ifade etmişti.



Rusya Matematik Enstitüsünden 2005 yılında ayrıldıktan sonra bilim insanı annesiyle kaldığı evinden pek çıkmayan Perelman, hayatını annesinin emeklilik maaşı ve özel derslerden elde ettiği gelirle sürdürüyor.



Matematikçilerin 100 yıldır çözemediği Poincare Varsayımı problemini çözen Perelman, çözümü de internette yayımlamıştı. Bu problemin çözümünün, evrenin şeklinin belirlenmesine yardımcı olabileceği kaydediliyor.



ABD’deki Clay Matematik Enstitüsünün koyduğu bir milyon dolarlık ödülü önce reddeden Perelman, "Meşhur olmak istemiyorum. Kahraman falan değilim" demişti.



Perelman’ın komşusu Vera Petrovna da gazetecilere daha önce yaptığı açıklamada, "Bir kere dairesine girdim ve şoke oldum. Sadece bir masası, bir klozeti ve daha önceki oturanlar tarafından bırakılmış kirli bir yatağı vardı.



Apartmandaki hamam böceklerinden kurtulmaya çalışıyoruz, ama onun dairesinde saklanıyorlar" diye konuşmuştu.



Dr. Grigoriy Perelman, ABD’deki bir üniversitenin matematik hocalığı yapma teklifini de geri çevirmişti.



