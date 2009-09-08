En zor estetik ameliyat hangisi?

Kadınların estetik işlemler konusundaki tercihleri uzun yıllar boyunca beğendikleri sanatçıların tercihlerinin kendilerine uygulanması yönünde oldu.Özellikle de genç kadınlar ellerinde beğendikleri ünlünün estetikli fotoğrafıyla gelerek aynısının kendilerine de uygulanmasını istiyordu. Ancak günümüzde artık “estetik gibi görünmeyen estetik” modası var.

International Hospital Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mithat Ulay, hastanın istek ve beklentilerini operasyon öncesinde çok iyi belirlemek gerektiğini belirterek, “Özellikle de burun estetiğinde hastanın beklentisiyle bizim yapabileceklerimizi ortak bir noktada buluşturmak çok önem taşıyor. Burun yüzün ortasında yer alan bir organ. Bu nedenle görünümünün doğal olması lazım. Eskiden kalkık burun isteniyordu; şimdi doğallık daha ön planda. Yaptığınız burun estetiğiyle kalkık burun tuzağına düşmemeniz gerekiyor. Çünkü hastaya kalkık burun yapacağım diye domuz burnuna benzeyen bir görüntü yaratabilirsiniz.” dedi.

Estetikteki kötü uygulamalar nedeniyle domuz burnu görüntüsüne sahip, dudakları silikonlu, yanakları dolgulu, yüzünde fazla miktarda botoks bulunan, gülmekte, mimik yapmakta zorlanan insanların bulunduğuna değinen Dr. Mithat Ulay şunları söyledi: “Estetik operasyonun amacı, insanların kendilerinde beğenmedikleri, mutsuz oldukları yönlerini değiştirmektir. Bu değişikliği yaparken de doğallıktan uzak kalmamak büyük önem taşıyor. Eğer doğallıktan uzaklaşırsanız, hepsi birbirine benzeyen görüntüler taşıyan bir insanlar topluluğu yaratmış olursunuz. Cerrahın görevi, hastanın beklentilerini de dikkate alarak en doğalı yaratmaktır.”

Dört mevsim estetik

Estetik operasyonlar için en ideal zamanın sonbahar, ilkbahar ve kış ayları olduğuna değinen Dr. Mithat Ulay, artık yaz mevsiminde de estetik yapıldığını, estetiğin zamansız bir işlemler bütünü haline geldiğini belirtiyor. Burun, karın, meme, liposuction işlemlerinin iyileşme sürelerinin üç haftadan bir yıla kadar değiştiğini söyleyen Dr. Mithat Ulay, şöyle konuştu: “Bu işlemlerin kış mevsiminde yapılması, daha az ödem oluşması nedeniyle daha çok tercih edilir. Kişi aralık ayında operasyon geçirdiğinde haziran ayında tam anlamıyla iyileşmiş olur.



Kış mevsiminde estetiği tercih edenlerin yanı sıra, iş yoğunluğu, çocuğunun okulu nedeniyle bahar ve yaza erteleyenlerin sayısı da oldukça yüksek. Bahar aylarında estetik operasyon sayısında artış oluyor. Çünkü kadınlar aynaya bakıyor, kışın aldıkları kiloları, vücutlarındaki deformasyonu düşünüyor. Tişört, ince bir elbise giyememek sorun oluyor. Kış depresyonu bitince, bahar mevsiminde estetik işlemler başlıyor.”

Yabancı hastalar yaz mevsimini tercih ediyor

Yaz mevsiminde yabancı hastaların sayısında artış yaşanıyor. Temmuz-ağustos aylarını kapsayan izin dönemlerini yabancı ülkelerden gelen hastaların estetik operasyonla değerlendirdiklerini anlatan Dr. Ulay, “Bize daha çok burun, meme, karın ve liposuction işlemi için yoğun hasta geliyor. İzin dönemlerinde estetik olan hastalar, işlerinin başına yeni bir yüz ve fiziksel görünümle dönmek istiyor.”dedi.

En zor ameliyat; burun estetiği

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yüzde 90'ı estetik kaygıyla hekime başvuruyor. Türk toplumunda burun içi eğrilik oranı oldukça yüksek. Biz hem fonksiyonel açıdan bakarız, hem estetik yönünü düşünürüz. Burnun iyi fonksiyon görmesinin çok önemli olduğunu, ama estetik görüntü güzelliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Ulay, şunları söyledi: “Burun estetiği çok zor bir ameliyattır. Çünkü burun yüzün ortasındadır, en ufak bir hata görünür. Memede hata gizlenebilir, yeniden yapılandırmak mümkündür. Burunda ise her kötü dokunuş kendisini gösterir.”

Küçük mü yoksa büyük mü?

Meme büyütme ve küçültme operasyonlarının sayısı Türkiye'de yarı yarıya. Hollanda ve Almanya'da ise küçültme ameliyatları daha çok isteniyor. Bu ülkelerde devlet ve özel sigortalar meme estetiklerinin ücretini ödüyor. Büyük memeli kadınlarda kanser riski fazla, sırt, bel ağrısı başlıyor, kamburlaşma ortaya çıkıyor. Türkiye'de meme büyütme ve küçültme operasyonlarının bedelini hastalar cebinden ödüyor.

Meme estetiği gibi karın estetiği de kadınların en çok istedikleri ameliyatlardan biri. Karın germe çok radikal bir ameliyat. Doğumun etkisiyle çarşaf gibi katlanmış bir karnı, dümdüz yapmak mümkün olabiliyor. Karın germe operasyonunda fazla yağ ve deri, göbeğin altından çıkarılıyor, düz kaslar toparlanıyor, eğer gerekirse bele liposuction yapılarak fazla yağlar alınıyor. Ameliyat sonrasında kişinin kendisini koruması, düzenli beslenmesi, sporunu aksatmaması, geç saatte yememesi lazım. Bunları uygularsa karın germe operasyonunun etkileri uzun süre devam ediyor.