En zenginler listesinde zirveye Karamehmet oturdu





İkinci sırayı 1,7 milyar dolarlık serveti 3 milyar dolara çıkan Semahat Arsel ve geçen senenin birincisi Hüsnü Özyeğin paylaştı. Onları 1,6 milyar dolarlık serveti 2,9 milyar dolara yükselen Rahmi Koç izledi.





Bu yıl “Forbes 100” listesinin neredeyse üçe biri dolar milyarderlerinden oluşuyor. 11 yeni ismin eklenmesiyle dolar milyarderinin sayısı 39’a yükseldi. Listedeki isimlerin tamamının toplam serveti ise 104 milyar dolar. Aynı rakam geçen yıl 87 milyar dolardı.





Türkiye’nin en zengini Mehmet Emin Karamehmet. Geçen yıl 2,9 milyar dolarlık servetiyle Hüsnü Özyeğin’den ardından ikinci sırada yer alan Karamehmet’in bu yıl ki serveti 4 milyar dolar.





Bu yıl servetini artırarak yeni milyarder olan 11 kişiden üçü Koç Ailesi’nden -Mustafa, Ömer ve Ali Koç… Sabancı Ailesi’nden Serra Sabancı ve Çiğdem Sabancı Bilen ile Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahibi Suat Günsel de milyarderler ligine geri dönüş yaptı. Limak’ın sahipleri Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız ile Hema’nın sahibi Mehmet Hattat ise geçen yıl milyoner olarak yer buldukları listede bu yıl milyarderler olarak yer alıyorlar.





İşte Türkiye'nin en zenginleri:

İSİM ŞİRKETİ 2011 SERVETİ 2010 SERVETİ

(Milyar dolar) (Milyar dolar)





M. E. Karamehmet Çukurova Holding 4.0 2.9

Semahat Arsel Koç Holding 3.0 1.7

Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 3.0 3.0

Rahmi Koç Koç Holding 2.9 1.6

Murat Ülker Yıldız Holding 2.8 2.1

Ferit Şahenk Doğuş Holding 2.7 2.1

Şarık Tara Enka İnşaat 2.7 2.6

Filiz Şahenk Doğuş Holding 2.5 2.0

Suna Kıraç Koç Holding 2.5 1.4

Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2.1 2.0





AÇIKLAMA: Ferit Şahenk ve Şarık Tara aynı servet rakamı ile altıncılığı paylaşıyor. Ancak Filiz Şahenk Türkiye’nin en zengin sekizinci kişisi olduğu için 7’nci değil 8’inci sırada yer alıyor.





FORBES 100 içerisinde kendisine ilk kez yer bulan ve listeye doğrudan doğruya milyarder olarak giren iki isim var: Genel Enerji’nin CEO’su ve kurucusu Mehmet Sepil ile Kazancı Holding’in sahibi Ali Metin Kazancı.





Karamehmet ve Sepil’in Kuzey Irak’ta altı petrol sahasına sahip olan şirketi Genel Enerji, petrol ihracatına başladı. Analistlerin 3.3 milyar dolarla 4.6 milyar dolar arasında bir değere sahip olduğunu düşündüğü Genel Enerji de Sepil’in yüzde 30 hissesi bulunuyor.





Ali Metin Kazancı da 1 milyar 400 milyon dolarlık servetiyle Türkiye’nin 14’üncü zengini. Servetinin en büyük kaynağı ise Mayıs 2010’da İMKB’de işlem görmeye başlayan ve Kazancı Holding’in sahip olduğu elektrik santrallerini de bünyesinde barındıran Aksa Enerji Üretim şirketi.





Listenin yeni yüzlerinden biri de Yalçın Ayaslı. Türkiye’de Bora Jet, Nişantaşı’ndaki Armaggan mağazası ve gurme ürünler üretip satan “Nar” gibi yatırımları bulunan Ayaslı, Boston merkezli Hittite Corporation’ın kurucusu. NasdaQ’a kote şirketin piyasa değeri 2 milyar dolar (17 Şubat tarihi itibariyle). Ayaslı, Forbes 100’ün teknoloji zengini tek ismi.





Forbes 100’ün Toplam Serveti: 104 milyar dolar. Aynı rakam geçen yıl 87 milyar dolardı. Forbes 100’ün toplam serveti bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artış var.





Milyarderler: Listenin milyarderleri son üç yıldır artıyor. Bu yıl FORBES 100’de 39 dolar milyarderi Türk var. Geçen yıl bu sayı 28’di. 2009’da yayınlanan listede ise 13 dolar milyarderi bulunuyordu.





Forbes 100’ün Ortalama Serveti: Tam bir milyar dolar. Geçen yıl aynı rakam 801 milyon dolardı. En zengin Türk Mehmet Emin Karamehmet’in serveti 4 milyar dolar. Ayşe Verda Gülçelik, Ahmet Yahya Kiğılı, Ali Gülçelik, Aziz Torun ve Mehmet Torun 425’şer milyon dolarlık servetleriyle 100’üncü sırayı paylaşıyor.





Forbes 100’deki Kadın Sayısı: 105 kişiden oluşan listede yer bulan 23 kadından sekizi dolar milyarderi.





İlk 10’nun Toplam Serveti: 28.2 milyar dolar. Bir önceki yıla göre artış 6.2 milyar dolar





İlk 50’nin toplam Serveti: 74 milyar dolar. Bir önceki yıla göre artış 14 milyar dolar.





Ortalama Yaşları: 59. FORBES 100’deki en genç isimle en yaşlısı arasında tam 60 yaş fark var. 26 yaşındaki İpek Kıraç’ın toplam serveti 550 milyon dolar. Selçuk Ecza’nın kurucusu 86 yaşındaki Ahmet Keleşoğlu’nun ise 715 milyon dolar.

Zengin Çiftler: FORBES 100’de yer alan en zengin çift Suna ve İnan Kıraç. Toplam servetleri 2 milyar 975 milyon dolar. Eş olarak en zenginler arasında yer alan diğer isimler ise şunlar: Sema Işıl - Aydın Doğan, Ahsen - Orhan Özokur, Vuslat Doğan - Ali Sabancı.





Kendi Zenginliğini Yaratanlar: FORBES 100’de kendi işini kurarak servetini yaratanların sayısı 51. Bugünün dolar milyonerleri arasında ilk işi memurluk, aşçı yamaklığı, bakkallık ve manifaturacılık olanlar var.





Burçları: FORBES 100’de en çok oğlak burcundan isim var. Listede 15 Oğlak; 12 Balık; 11 Koç yer alıyor. Koçların toplam serveti diğer tüm burçlardan daha fazla: 14,2 milyar dolar.











