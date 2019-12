-EN ZENGİNLER LİSTESİNDE 39 TÜRK NEW YORK (A.A) - 10.03.2011 - Amerikan finans çevrelerinin dergisi Forbes, 2011 yılının milyarderler listesini açıkladı. Listede 39 Türk iş adamı da yer alıyor. Listenin başında bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Meksikalı telekomünikasyon devi Carlos Slim Helu 74 milyar dolarlık servetiyle yer aldı. Geçen yılki listede serveti 53,5 milyar olan olan Helu, bu yıl servetini 20,5 milyar dolar artırarak iki yıldır "dünyanın en zengini" unvanını elinde tutmayı başardı. 2011 yılı listesinde Helu'yu 56 milyar dolarla Microsoft firmasının kurucusu Amerikalı Bill Gates ve 50 milyar dolarla Amerikalı yatırımcı ve iş adamı Warren Buffet izledi. -STEVE FORBES- Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Başkanı Steve Forbes, New York'ta Forbes'ın genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 25'inci dünyanın milyarderler listesini açıkladı. Forbes, bu yıl rekor sayıda milyarderin listeye girdiğini belirterek, dünyada geçen yıl bin 11 olan milyarder sayısının bu yıl bin 210'a yükseldiğini belirtti. Forbes, bu yıl listede yer alan milyarderlerin toplam servetinin net değerinin rekor kırarak 4,5 trilyon dolara yükseldiğini ve Almanya'nın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'nı (GSYİH) geçtiğini vurgulayarak, bu rakamın ise geçen yıl 3,6 trilyon dolar olduğunu hatırlattı. Listeye bu yıl yeni girenlerin sayısının 214 olduğunu, geçen yılsa bu rakamın 97 olduğunu ifade eden Forbes, geçen yıl listede ye ralan 47 kişinin ise listeden düştüğünü, 10 tanesinin öldüğünü, 42 milyarderin ise bu yıl listeye dönüş yaptığını ifade etti. -ABD VE BRIC ÜLKELERİ- ABD'nin bu yıl da listede en çok milyarderi bulunan ülke olduğunu açıklayan Forbes, listede geçen yıl 403 milyarderi olan ABD'nin bu yıl bu sayıyı 413'e yükselttiğini, ABD'yi ise BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ülkelerinin izlediğini söyledi. Geçen yıl listede 18 milyarderi olan Brezilya'nın milyarder sayısını bu yıl 30'a, Rusya'nın geçen yıl 62 olan milyarder sayısını 2011'de 101'e, Çin'in 2010'da 69 olan milyarder sayısını bu yıl 115'e, Hindistan'ın da geçen yıl 49 olan milyarder sayısını 55'e çıkardığını anlatan Forbes, bu ülkelerin toplam milyarder sayısının 301 olduğunu belirtti. Steve Forbes, Hindistan'daki 55 milyarderin servetinin ortalama net değeri 4,5 milyar dolarken Çin'deki 115 milyarderin servetinin ortalama net değerinin ise 2,5 milyar dolar olduğuna dikkat çekerek "Hindistan'ın milyarderleri daha zengin" diye konuştu. -TÜRKİYE VE BÖLGELER- Forbes, BRIC ülkelerinin ardından listede Türkiye'nin milyarderlerinin de göze çarptığını belirterek, Türkiye'nin geçen yıl 28 olan milyarder sayısını bu yıl 38'e çıkardığını ve Türkiye'nin dergide değerlendirildiği "Ortadoğu ve Afrika" bölgesinde en fazla milyardere sahip ülke olarak birinci sırada yer aldığını söyledi. Bölgelere bakıldığında ise bu yıl ABD bölge olarak ele alınmazsa Asya Pasifik bölgesinin 332 milyarderle ilk sırada yer aldığını vurgulayan Forbes, "Gördüğünüz gibi küresel ekonomi toparlanıyor ancak durum her bölge için aynı değil. Evet Avrupa'da milyarder sayısında artış var ama bu temelde Rusya'dan kaynaklanıyor. ABD ise milyarder sayısını biraz artırabildi" diye konuştu. Dergide Asya Pasifik bölgesini, 300 milyarderle Avrupa, 89 milyarderle Ortadoğu ve Afrika bölgesi ve 76 milyarderle Amerika kıtası (ABD hariç) izliyor. Forbes, özellikle Facebook gibi sosyal ağ hizmeti veren şirketlerin yeni milyarderler yarattığını da belirterek listede bu yıl Facebook'un kurucularından 26 yaşındaki Mark Zuckerberg'ten başka dört kişinin daha yer aldığını, yine Facebook'tan Dustin Moskovitz'in ise 2,7 milyar dolarlık servetiyle listedeki "en genç milyarder" unvanını Zuckerberg'ten 8 gün farkla kaptığını ve listede 420'nci sırada yer aldığını belirtti. Steve Forbes derginin kapağında yer alan Rus girişimci, iş adamı Yuri Milner hakkında ise "Facebook gibi sitelere erken dönemde yatırım yapan, dünyadaki yeni şartlara göre oyunu çok iyi oynayan bir milyarder" diye konuştu. Forbes bir soru üzerine, Almanya'nın 52 milyarderle Avrupa'da iyi bir konumda bulunduğunu ancak Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin, ekonomilerini girişimcilere yeterince açmadıklarını, tutucu politikalar izlediklerini ve bu ülkelerde vergi oranlarının da son derece yüksek seviyelerde olduğunu söyledi. -LİSTEDEKİ İLK 20 İSİM- Forbes dergisinin 2011 yılı verilerine göre dünyanın en zengin 20 ismi, şirketleri ve servetleri şöyle: "1-Meksikalı iş adamı Carlos Slim Helu ve ailesi (Telecom-74 milyar dolar) 2-Amerikalı iş adamı Bill Gates (Microsoft-56 milyar dolar) 3-Amerikalı iş adamı Warren Buffet (Berkshire Hathaway- 50 milyar dolar) 4-Fransız iş adamı Bernard Arnault (LVMH, Louis Vuitton- 41 milyar dolar) 5-Amerikalı iş adamı Larry Ellison (Oracle-39,5 milyar dolar) 6-Hintli iş adamı Lakshmi Mittal (Çelik-31,1 milyar dolar) 7-İspanyol iş adamı Amancio Ortega (Zara-31 milyar dolar) 8-Brezilyalı iş adamı Eike Batista (madencilik, petrol-30 milyar dolar) 9-Hintli iş adamı Mukesh Ambani (Petrokimya-27 milyar dolar) 10-Amerikalı iş kadını Christy Walton (Walmart-26,5 milyar dolar) 11-Hong Kong'lu iş adamı Li Ka-shing (çeşitli sektörler-26 milyar dolar) 12-Alman iş adamı Karl Albrecht (Aldi-23,5 milyar dolar) 13-İsveçli iş adamı Stefan Persson (H&M-24,5 Milyar dolar) 14-Rus iş adamı Vladimir Lisin (çelik-24 milyar dolar) 15-Fransız iş kadını Liliane Bettencourt (L'Oreal-23,5 milyar dolar) 16-Amerikalı iş adamı Sheldon Adelson (kumarhane-otel-23,3 milyar dolar) 17-Kanadalı yönetici David Thomson ve ailesi (medya-23 milyar dolar) 18-Amerikalı iş adamı Charles Koch (imalat sanayi-22 milyar dolar) 19-Amerikalı iş adamı David Koch (imalat sanayi-22 milyar dolar) 20-Amerikalı iş adamı Jim C. Walton (Walmart-21,3 milyar dolar)." -FORBES LİSTESİNE GİREN 39 TÜRK- Türkiye'yi Orta Doğu ve Afrika bölgesinde gösteren listede, daha önce İstanbul'da yapılan basın toplantısında da açıklandığı üzere, Türkiye'den 38 milyarder yer aldı. Kıbrıslı Türk iş adamı, Yakındoğu Üniversitesinin sahibi Suat Günsel ise 1 milyar dolarlık servetiyle 1140'ıncı sıradan listeye "Avrupa" bölgesinden girdi ve listede yer alan 39'uncu Türk iş adamı oldu. Listeye Türkiye'den giren 38 milyarder ve dünyadan toplam 1210 milyarderin bulunduğu listedeki sıraları şöyle: "268-Mehmet Emin Karamehmet (Çukurova Holding-4 milyar dolar) 376-Semahat Arsel (Koç Holding-3 milyar dolar) 376-Hüsnü Özyeğin (Fiba Holding-3 milyar dolar) 393-Rahmi Koç (Koç Holding-2,9 milyar dolar) 409-Murat Ülker (Yıldız Holding-2,8 milyar dolar) 420-Ferit Şahenk (Doğuş Holding-2,7 milyar dolar) 420-Şarık Tara (Enka İnşaat-2,7 milyar dolar) 459-Suna Kıraç (Koç Holding-2,5 milyar dolar) 459-Filiz Şahenk (Doğuş Holding-2,5 milyar dolar) 564-Ali İbrahim Ağaoğlu (Ağaoğlu İnşaat 2,1 milyar dolar) 595-Erman Ilıcak (Rönesans İnşaat-2 milyar dolar) 692-Kamil Yazıcı (Yazıcılar Holding-1,8 milyar dolar) 692-Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding-1,8 milyar dolar) 879-Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,4 milyar dolar) 879-Ali Metin Kazancı (Kazancı Holding-1,4 milyar dolar) 879-Tuncay Özilhan (Anadolu Endüstri-1,4 milyar dolar) 879-Ahsen Özokur (Yıldız Holding-1,4 milyar dolar) 879-Deniz Şahenk (Doğuş Holding-1,4 milyar dolar) 938-Ahmet Çalık (Çalık Holding-1,3 milyar dolar) 938-Faruk Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding-1,3 milyar dolar) 938-Mehmet Sinan Tara (Enka İnşaat-1,3 milyar dolar) 938-Mustafa Latif Topbaş (BİM-1,3 milyar dolar) 993-Mehmet Rüştü Başaran (Habaş-1,2 milyar dolar) 993-Mehmet Hattat (Hema Endüstri-1,2 milyar dolar) 993-Mustafa Vehbi Koç (Koç Holding-1,2 milyar dolar) 993-Nihat Özdemir (Limak İnşaat-1,2 milyar dolar) 993-Şevket Sabancı (Esas Holding-1,2 milyar dolar) 993-Sezai Bacaksız (Limak İnşaat-1,2 milyar dolar) 1057-Mübariz Gurbanoğlu (Palmali Denizcilik-1,1 milyar dolar) 1057-Mehmet Ömer Koç (Koç Holding-1,1 milyar dolar) 1057-Yıldırım Ali Koç (Koç Holding-1,1 milyar dolar) 1057-Suzan Sabancı Dinçer (Sabancı Holding-1,1 milyar dolar) 1057-Murat Vargı (MV Holding-1,1 milyar dolar) 1140-Turgay Ciner (Park Holding-1 milyar dolar) 1140-Aydın Doğan (Doğan Holding-1 milyar dolar) 1140-Serra Sabancı (Sabancı Holding-1 milyar dolar) 1140-Çiğdem Sabancı Bilen (Sabancı Holding-1 milyar dolar) 1140-Mehmet Sepil (Genel Enerji-1 milyar dolar)."