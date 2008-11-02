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Yaşam

En zengine seks kasetli şantaj

BMW’nin büyük hissedarlarından biri olan Susanne Klatten (45), İsviçreli Helg Sgarbi’nin aşk tuzağına düştü.

02 Kasım 2008 02:00

BMW’nin büyük hissedarlarından biri olan Almanya’nın en zengin işkadını Susanne Klatten (45), İsviçreli Helg Sgarbi’nin aşk tuzağına düştü.

Sgarbi önce bir bahaneyle Klatten’den 7.5 milyon euro (14.6 milyon YTL) sızdırdı. Ardından İtalyan otel patronu Ernano Baretta’nın yardımıyla otel odalarında gizlice kameraya çekilen sevişme görüntülerini santaj için kullandı.

Klatten işkadınından 40 milyon euro (78 milyon YTL) daha istedi. Susanne Klaten, şantaja boyun eğmedi ve polise gitti. Alman ve İsviçre polisi, hem Sgarbi’yi hem de otelci Baretta’nın konuşmalarını dinlemeye aldı. Suçlu bulunan Sgarbi ve Baretta tutuklandı. Sgarbi’nin dünyanın en zengin 55’inci kişisi olan Susanne Klatten ve başka zengin kadınlardan sızdırdığı parayla küçük bir servet yaptığı belirlendi.

Klatten dün basına bir açıklama yaptı: "Kasetler beni hala tehdit eden İtalyan mafyasının elinde. Kasetleri yok etmesi için Sgarbi'ye 7.5 milyon Euro ödedim. Kasetleri kendisini ölümle tehdit ettiklerini söylediği İtalyan mafyasına vermiş. Şantajlara dayanamıyorum. Bana yardım edin."

Bu arada Süddeutscher Zeitung gazetesine göre Sgarbi ile birlikte yakalanan Baretta'nın ise polis sorgusunda, "Bu komployu BMW ailesinin İkinci Dünya Savaşı döneminde Naziler'e verdiği desteğin intikamı olarak yaptık" dediği öne sürüldü.

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