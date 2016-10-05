En zengin Almanlar belli oldu

Almanya'nın aylık iş dünyası ve ekonomi dergisi Manager Magazin son sayısında en zengin Almanların listesini yayınladı. Listede toplam 500 isim yer alırken, BMW'nin üst düzey hissedarlarından olan Quandt Kardeşler toplamda 30 milyar euro servetleriyle listenin başını çekiyor. Almanya'nın köklü ailelerinden Quandt ailesinin mensubu Stefan Quandt ve kızkardeşi Susanne Klatten toplamda 30 milyar euro servete sahip ve BMW'nin hisselerinin neredeyse yarısı bu iki kardeşe ait.

Listenin tepesinde farklı sektörler

Bu yılın yükseliş gösterenleri olarak ise listede ikinci sırada bulunan Reimann Ailesi göze çarpıyor. Ailenin servetinin 29 milyar euro dolayında olduğu belirtiliyor. Yakın geçmişte yeni bir satın alma stratejisi geliştirmeye karar veren Reimannlar buna finansal kaynak olarak sahibi oldukları kimya şirketi Reckitt Benckiser'in sermayesinden faydalanma yolunu seçmişti. Uyguladıkları bu stratejiyle Reimannlar yalnızca birkaç yıl içinde deyim yerindeyse bir ‘kahve imparatorluğu' yaratmayı başardı. Türkiye pazarında da bulunan Jacobs ve Douwe Egberts'in sahibi olan aile, ilkbaharda ABD'li kahve üretim şirketi Keurig Green Mountain'ı da 12,8 milyar euro'ya satın almıştı.

Üçüncü sırada ise 21,5 milyar euro dolayındaki servetle kendi adını taşıyan, yatak üreticisi Schaeffer'in sahibi ve başta araba lastiği olmak üzere çeşitli araba parçaları üreten Continental AG'nin üst düzey hissedarlarından Maria-Elisabeth Schaeffer geliyor. Almanya'nın popüler hesaplı süpermarket zinciri Aldi Süd'ün sahibi Albrecht ve Heister aileleri ise dördüncü sırada.

Toplam servetleri 692 milyar euro

Geçen yıl en zengin 500 Alman'ın servetleri 5,9% artış gösterdi ve toplamda 692 milyar euroya ulaştı. Bu rakam, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. sırada bulunan Hollanda'nın 2015 yılındaki gayrisafi yurtiçi hasılasından daha fazla. Alman zenginlerin servetlerindeki bu artışın başlıca nedeni olarak ise Alman emlak piyasasındaki fiyat artışı gösteriliyor.

İşte en zengin 10 Alman:

Susanne Klatten & Stefan Quandt (Quandt Kardeşler). BMW, Münih; Altana, Wesel; Delton, Bad Homburg; SGL Carbon, Wiesbaden (30 milyar euro)

Reimann Ailesi. JAB Holdings, Lüksemburg; Coty, Keurig Green Mountain, ABD; Reckitt Benckiser, Büyük Britanya; Jacobs Douwe Egberts, Hollanda (29,4 milyar euro)

Georg ve Maria-Elisabeth Schaeffler. INA-Holding Schaeffler, Herzogenaurach; Continental, Hannover (21,5 milyar euro)

Albrecht ve Heister Aileleri. Aldi Süd, Mülheim/Ruhr (20 milyar euro)

Dieter Schwarz. Lidl, Kaufland, Neckarsulm (19 milyar euro)

Theo Albrecht Jr. Ailesi. Aldi Nord, Essen (17,2 milyar euro)

Otto Ailesi. Otto Versand, ECE, Hamburg (12 milyar euro)

Heinz Hermann Thiele. Knorr-Bremse, Münih; Vossloh, Werdohl (9,5 milyar euro)

Klaus-Michael Kühne. Kühne + Nagel, İsviçre; Hapag-Lloyd, Hamburg (9,4 milyar euro)

Würth Ailesi. Würth-Gruppe, Künzelsau (9 milyar euro)

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BÜ/BÖ