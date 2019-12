Türkiye Forbes, en zengin 10 sanal karakteri belirledi. Gerçek hayatta olmayan hayali zenginler arasında sınırsız servetiyle Noel Baba ve 370 milyon doları olan Dilber Koçarslanlı da var.



Forbes bu kez ‘En zengin 10 Sanal Karakter’ listesini hazırladı. Ancak söz konusu ‘sanal karakterlerin’ internet ortamında servet edinmiş Zuckerman ya da Bill Gates gibi isimler olduğu düşünülmesin.



Forbes Türkiye’de Murat Arslan tarafından hazırlanan haberin kahramanları gerçek hayatta olmayan, ancak, Türkiye’de hemen herkesin evine konuk olmuş ‘hayal ürünü’ karakterler ve bunların serveti. Diğer bir ifadeyle, Forbes Türkiye bu kez, Noel Baba’dan, Dilber Koçarslanlı’ya, Polat Alemdar’dan Züğürt Ağa’ya kadar ‘10 sanal karakterin’ servetlerini hesapladı.



Noel Baba’nın ‘sonsuz’ servetini saymazsak, toplam 7 milyar 564 milyon dolara (11.4 milyar YTL) ulaşan 10 sanal karakterin varlıkları Murat Arslan’ın ifadesine göre şöyle hesaplandı: “Krizinden en çok etkilenenlerin başında milyarlarca doları buharlaşan ‘en zenginler’ geliyor. Ama çalkantıdan hiç etkilenmeyenler var.



Servetleri her daim baki, ünleri her zaman akılda. Onlar sanal dünyamızın zenginleri. Karakterlerimizin servetlerini hesaplarken de gerçek hayattaki muadillerinden yola çıktık ve finansal eş değerlerini ortaya koymaya çalıştık. Noel Baba ve Dünyayı Kurtaran Adam karakterlerinin listede yer alması tamamen ‘gönlü zengin’ kontenjanından bizim seçimimiz.”



Selim Arhan

Yaş: 39

Nasıl kazandı: Miras - Kimya

Serveti: 1,1 milyar dolar

Yaşadığı yer: İstanbul

Kimya ve kozmetikte Türkiye’nin en büyük şirketi ARC’nin kurucusu ve sahibi Ömer Arhan’ın büyük oğlu. Baba Arhan’ın emekli olma kararının ardından işlerin başına o geçti. Şirketi, kuzeni Teoman’ın entrikalarından korumayı başardı. Ciddi, mütevazı ve sorumluluk sahibi. Gerekli gördüğünde “Hiçbir aşk 100 milyon dolar etmez” diyebilecek kadar gerçekçi. Şoförün kızıyla evlendi. 2003’den beri listede. Arhan, Bir İstanbul Masalı dizisinin başrol oyuncusuydu.



Dilber Koçarslanlı

Yaş: 66

Nasıl Kazandı: Miras - Yastıkaltı

Serveti: 370 milyon dolar

Yaşadığı yer: İstanbul

Gayrimenkul ve medya yatırımlarıyla tanınan Türkiye’nin 14’üncü zengini Bahattin Koçarslanlı’nın kardeşi. Bir dönem Adana’nın en güzel kızı olduğu konuşuluyor. Bekar ve hiç evlenmemiş. Tutucu, aynı oranda da dedikoducu. Altı aydır İstanbul’da yaşıyor. 2009 yılı hedefi, komşusu Tahsin Sütçüoğlu’nu elde etmek. Listenin sürpriz isimlerinden.



Seymen Karadağ

Yaş: 35

Nasıl Kazandı: Miras - Turizm

Serveti: 300 milyon dolar

Yaşadığı yer: Nevşehir

Nevşehir’in en büyük ailesi Karadağların büyük oğlu. Babasının ölümü ile New York’daki eğitimini yarıda bırakarak aile işinin başına geçti. Turizm ve şarapçılık yatırımları var. Tehlikeyle iç içe yaşamayı çok iyi biliyor. Mayın tarlasına girdi, hafızasını kaybetti ama her seferinde daha güçlü döndü. “Cool ağa” kavramının babası. Kadınların sevgilisi. Risotto pişirebilecek kadar Batılı, Central Park’da yanında hızla geçen patenli adama “Is this your father’s garden ulan” diyebilecek kadar maço. 2002’den beri listede. Seyman Ağa da Asmalı Konak dizisinin karakteriydi.



Fabrikatör Cemal Bey

Yaş: 63

Nasıl kazandı: Tekstil

Serveti: 150 milyon dolar

Yaşadığı yer: İstanbul

Fabrikatör Cemal Bey için işler uzun süredir iyi gitmiyor. Fabrikası Gümrük Birliği sonrası pazara giren şirketlerle rekabet edemezken oğlu Ferit de zamanını aile işi ile uğraşmak yerine fakir ve güzel kızlara aşık olmakla geçiriyor. Ama Cemal Bey çalışanları tarafından çok seviliyor. Zira sert ve ciddi görünümünün altında babacan bir insan yattığını sadece işçileri değil, bütün Türkiye biliyor. 1972’den beri listede.



İbrahim Zübükzade

Yaş: 44

Nasıl kazandı: Politika ve rüşvet

Serveti: 46 milyon dolar

Yaşadığı yer: Ankara

Nam-ı diğer Zübük. Halk arasında kendi çıkarları için her yolu mubah sayan anlamına geliyor. İşini bilmesiyle tanınan Zübükzade 1980’den beri listede.



Noel Baba

Yaşı: 1600’den fazla

Nasıl kazandı: Oyuncaklar

Serveti: Sonsuz

Yaşadığı yer: Kuzey Kutbu

Dördüncü yüzyılda Antalya Patara’da doğduğu rivayet edilen Noel Baba sonsuz servetiyle dünyanın en zengini... Aynı zamanda da en gizemlisi. Zira kendisi sadece çocuklar tarafından görülebiliyor. Yılın yarısını New York’ta, kalan zamanını da Kuzey Kutbu’nda geçirdiği söyleniyor. Kuzey Kutbu’nda oyuncak sektörüne yaptığı yatırımlarıyla dikkat çeken Noel Baba’nın cirosu ise sonsuz ve servetini paylaşmaktan çekinmiyor. Senede sadece tek bir gün çalışan Noel Baba, Elf dostlarının ürettiği oyuncakları Noel gecesi tüm dünyadaki çocuklara dağıtıyor. Noel Baba sonsuz zamandır listede.



Polat Alemdar

Yaş: 38

Nasıl kazandı: Miras - Kamu

Serveti: 2.5 milyar dolar

Yaşadığı yer: İstanbul

Diğer adı Yakup Efe Karahanlı. Türkiye’nin en büyük baronu Mehmet Karahanlı’nın oğlu ve varisi. Henüz bebekken istihbaratçı Aslan Akbey tarafından kaçırılan Polat Alemdar, Kamu Güvenliği Teşkilatı’na hizmet etmek için yetiştirildi ve ülkedeki mafyayı tek başına çökertti. Bununla da yetinmedi, Amerikalılar-dan çuval olayının intikamını aldı. Türkiye’nin en güçlü ismi olan Alemdar, bizzat Dünya Baronu tarafından ‘Baronluk’ mertebesine yükseltildi. 2003’den beri listede. Alemdaroğlu, Kurtlar Vadisi dizisinde ortaya çıkan karakter.



Züğürt Ağa

Yaş: 51

Nasıl Kazandı: Miras

Serveti: 0

Yaşadığı yer: İstanbul Haraptar Köyü ağası. Yanına aldığı Kekeç Salman tarafından soyulmasının ardından Haraptar’ı satarak İstanbul’a yerleşti. Ağalığı başarıyla yerine getirirken girişimcilikten sınıfta kaldı. Bakkallık, seyyar satıcılık yapmak isteyen Züğürt Ağa çiğköfte satıcılığı yapıyor. Ticari hayatında herhangi bir başarıya ulaşması beklenmiyor. Züğürt Ağa 1985 yılından beri hep listenin en altında.



Dünyayı Kurtaran Adam

Yaşı: 41

Nasıl kazandı: Dünyayı kurtararak

Serveti: 3 milyar dolar

Yaşadığı yer: Uzak bir galaksi

Dünyayı yok etmeye çalışan uzaylı büyücülere karşı verilen savaşın kazanılmasını sağlayan iki kahraman Türk pilotundan biri. Dünyalılar ona uzak, çok uzak bir galakside bir gezegen hediye etti. Bugün gezegenin hem sahibi, hem de devlet başkanı. Dünyayı kurtaran adam 1982’den beri listede.



Banker Bilo

Yaş: 40

Nasıl kazandı: Bankacılık ve inşaat

Serveti: 100 milyon dolar

Yaşadığı yer: İstanbul

“Evet yaptım. Ama bir sor niye yaptım” cümlesi Bilo’yu çıldırtmak için yeterli. Dostu Maho’nun her aldatılışının sonunda bu sözleri duyan Bilo, Maho yurtdışındayken bütün servetini ele geçirdi. Artık inşaat ve bankacılık dendiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri. 1980’den beri listede.